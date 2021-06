Wedemark

Mitarbeiter des Rathauses treten für den Klimaschutz kräftig in die Pedalen. Die Verwaltung der Gemeinde Wedemark beteiligt sich ab Sonntag, 6. Juni, beim Stadtradeln. Bereits zum neunten Mal findet die bundesweite Aktion statt. Und seine Kolleginnen und Kollegen könnten den Start kaum abwarten, heißt es von Gemeindesprecher Ewald Nagel.

Bis zum 26. Juni sollen so fleißig Fahrradkilometer gesammelt werden, damit die Region wieder bundesweit ganz nach vorne mitfahren könne, berichtet Nagel weiter. „Die Resonanz auf den vom Klimabündnis in Frankfurt/Main organisierten Wettbewerb für den Klimaschutz ist ungebrochen.“ Weltweit würden sich immer mehr Radfahrende in Teams zusammenschließen und drei Wochen lang radeln. „Jeder zurückgelegte Kilometer wird online erfasst“, erläutert der Gemeindesprecher das Prozedere.

29 Teams aus der Wedemark im vergangenen Jahr dabei

Im vergangenen Jahr hatten 408 Teilnehmende aus 29 Teams in der Wedemark ein stolzes Ergebnis erzielt: sie waren 92.840 Kilometer geradelt. „Das ist mehr als zweimal um die Erde und fast noch einmal Luftlinie nach Australien“, sagt Nagel. Die 20 Verwaltungsmitarbeiter hatten mit 3386 Kilometer zum Ergebnis beigetragen.

Einen Rekord habe das Klimabündnis nach Angaben Nagels in diesem Jahr schon vor dem Start verbuchen können: Erstmals in der Geschichte der Aktion hätten sich mehr als 1500 Kommunen für die Teilnahme angemeldet.

Die Anmeldung für das Stadtradeln ist bereits möglich. Alle Radlerinnen und Radler, die in einer Stadt oder Gemeinde der Region Hannover wohnen, arbeiten, zur Schule gehen oder einem Verein angehören, können sich auf der Webseite www.stadtradeln.de für ihre Kommune registrieren lassen. Die Teilnehmenden können ein eigenes Team gründen oder sich einem bestehenden Team anschließen.

Von Sven Warnecke