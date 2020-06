Stadtradeln: Wedemärker trefen für die Umwelt in die Pedale

Wedemark

Der Umweltrat vom Campus W nimmt am diesjährigen Stadtradeln der Gemeinde Wedemark teil. Dies hat das aus rund 30 Schülern, Eltern und Lehrern bestehende Gremium beschlossen. Bei der Aktion treten die Teilnehmer drei Wochen lang für mehr Klimaschutz in die Pedale und wetteifern in Gruppen um die meisten zurückgelegten Kilometer.

Alle zwischen Sonntag, 7. Juni, und Sonnabend, 27. Juni, geradelten Kilometer können die Teilnehmer in einer der Untergruppen des Teams Campus W auf der Wedemark-Seite von www.stadtradeln.de eintragen. Bislang wird dort die Untergruppe Gymnasium angeboten. Weitere Unterteams sind geplant. „Jeder kann sich dem Team anschließen“, sagt Claudia Schwegmann vom Umweltrat.

Neben dieser Aktion plant der Umweltrat des Campus W in Zusammenarbeit mit der Gemeinde auch eine Kommunikationskampagne zum Thema Fahrradfahren und Verkehr. Das nächste Treffen des Umweltrates des Campus W ist für Dienstag, 9. Juni, geplant. Weitere Informationen erteilt Christian Kossenjans unter E-Mail an c.kossenjans@gym-mellendorf.de.

Von Gabriele Gerner