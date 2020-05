Sporthallen in der Gemeinde bleiben vorerst geschlossen

Wedemark

Unter freiem Himmel ohne Kontakt und mit mindestens zwei Metern Abstand Sport treiben: Das ist seit Montag in Niedersachsen wieder erlaubt. Die Gemeindeverwaltung hat deshalb die eigenen Sportplätze geöffnet. Auch den Trimm-Dich-Pfad können Ausflügler wieder nutzen.

Für die große Sportfläche auf dem Campus W an der Ortsriede in Mellendorf gebe es bereits Anfragen von Interessierten, die sich dort bewegen möchten, berichtet Bürgermeister Helge Zychlinski. Bevor sie das Gelände wirklich betreten dürfen, müsse es jedoch detaillierte Absprachen mit den Verantwortlichen über die geltenden Regeln geben. Die Nutzer tragen Zychlinskis Angaben zufolge dann selbst die Verantwortung, dass sich alle Sportler daran halten.

Schulhöfe werden nicht zu Sportstätten

Auch Vereine hätten bereits angefragt, ob sie für Kurse die Höfe der Schulen nutzen dürften, sagt Gemeindesprecher Ewald Nagel. Die Sicherheit könne die Gemeindeverwaltung dort jedoch nicht gewährleisten – dafür reiche das Personal nicht. Deshalb erteilte das Rathaus eine Absage.

Turnhallen: Kein Personal für Reinigung

Nach dem Stufenplan der Landesregierung wollen die Verantwortlichen prüfen, ob ab dem 25. Mai auch Indoor-Sportanlagen wieder in Betrieb gehen können. Darunter würden dann auch die Turnhallen fallen. Bis auf Weiteres bleiben diese in der Wedemark jedoch geschlossen, kündigt Zychlinski an. Selbst bei Anfragen würde die Verwaltung Hallenzeiten vorerst nicht vergeben. Für die notwendige und aufwendigere Reinigung der Gebäude, wenn diese wieder in Betrieb sind, gebe es keine Kapazitäten beim Personal – „weil ein Schulbetrieb einfach Vorrang hat“.

Von Julia Gödde-Polley