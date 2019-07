Wedemark

Das Polizeikommissariat Mellendorf sucht mit einem Foto nach Alois W. Der 76 Jahre alte Senior aus Abbensen wird seit Sonntagmorgen vermisst. Die bisherigen Suchaktionen – unter anderem mit einem Polizeihubschrauber und Personensuchhunden – blieben ohne Erfolg.

Nach Auskunft von Polizeisprecher Philipp Hasse ist W. um 9.30 Uhr zu einer Fahrradtour aufgebrochen. Als der 76-Jährige am Mittag nicht wieder zu Hause war, meldete ihn ein Familienangehöriger beim Kommissariat in Mellendorf als vermisst. „Der Senior leidet an Parkinson und Demenz“, sagt Hasse. Zudem sei der Mann auf Medikamente angewiesen.

Wer hat Alois W. gesehen? Quelle: privat

W. ist etwa 1,60 Meter groß und schlank. Er war während der Fahrradtour mit einem blau-weiß-rot-karierten Hemd bekleidet. Zudem trug er eine olivfarbene Hose und Sandalen.

Hinweise zu dem Gesuchten nimmt das Polizeikommissariat Mellendorf unter Telefon (05130) 977115 entgegen.

Von Julia Gödde-Polley