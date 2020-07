Mellendorf

Freitagabends, außerhalb der Öffnungszeit, bietet das Spaßbad Mellendorf jetzt Erwachsenen einen Kurs an, in dem sie das Schwimmen lernen. Wer den Schritt wagen will, findet Hilfe beim Schwimmlehrer, der mit den Anfängern gemeinsam ins Wasser steigt. In voraussichtlich fünf Unterrichtseinheiten von jeweils 60 Minuten erlernen Erwachsene die Grundzüge des Schwimmens, sodass sie sich, wie die Badegäste auf dem Foto, eigenständig über Wasser halten und ihre Bahnen im Schwimmerbecken ziehen können.

Ob dazu eine kleine Gruppe gebildet werden kann, oder ob auch Einzelunterricht möglich ist, wird der Schwimmlehrer individuell in Absprache mit den Interessenten klären und festlegen, heißt es vonseiten der Spaßbad Betreibergesellschaft. Davon abhängig wird sich dann auch erst der Preis je Einheit ergeben. Das Freibadteam bittet, bei Interesse Einzelheiten unter der Telefonnummer (05130) 95940 zu erfragen.

Von Ursula Kallenbach