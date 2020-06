Elze

Während alle anderen Mitstreiter bereits seit einigen Wochen wieder in ihren Heimatländern sind, muss Austauschschülerin Juana aus Argentinien noch in Deutschland bleiben. Und aufgrund der Corona-Pandemie kommt sie so schnell auch nicht zurück. Erschwerend kam hinzu, dass der Platz in ihrer bisherigen Gastfamilie in Langenhagen zu eng wurde, weil der Sohn von seinem Austausch schon wieder zurück war. Doch der Austauschorganisator, der Rotary Club Langenhagen-Wedemark, half: Er suchte in den vergangenen Wochen nach einer neuen Bleibe für die 18-Jährige – und fand Familie Walter aus Elze.

Tochter will Perspektive als Gastgeberin erleben

Tochter Daphne freut sich über ihre neue „Schwester“ und hat ihre Eltern überredet, Juana bei sich aufzunehmen. Der Spanischlehrer der 17-Jährigen am Gymnasium Mellendorf habe in einer E-Mail gefragt, wer die Austauschschülerin unterbringen könne. Da war die Entscheidung für Daphne bereits gefallen – und auch Mutter Inga und Vater Udo stimmten zu. Die 17-Jährige wollte unbedingt die Perspektive als Gastgeberin kennenlernen, berichtet sie.

Die Jugendliche war bis Mitte März selbst Austauschschülerin in den USA und zugleich Juniorbotschafterin für das Parlamentarische Patenschaftsprogramm des Bundestags. Doch im März hieß es dann abrupt Abschied nehmen und Rückflug nach Deutschland. Die Bundesregierung holte sie gemeinsam mit vielen anderen Deutschen zurück. „Das ist schade“, sagt Daphne über ihren verkürzten Aufenthalt in Vermont. Doch inzwischen ist sie froh, zurück in der Wedemark zu sein.

Daphne (rechts) war als Juniorbotschafterin des Parlamentarischen Patenschaftsprogramms in den USA. Die SPD-Bundestagsabgeordnete Caren Marks hatte sie vor ihrem Aufenthalt verabschiedet. Quelle: privat (Archiv)

Kontakt zur Familie und anderen Austauschschülern

Und Erfahrungen kann sie gemeinsam mit Juana zumindest von der anderen Seite noch etwas mehr sammeln. Seit 20. Mai wohnt die Argentinierin in Elze. Und es scheint, als seien die beiden Mädchen seitdem bereits ein Herz und eine Seele geworden. Sie verstehen sich gut, sagen beide unisono. Sie können gemeinsam zur Schule fahren, denn Juana besucht seit Beginn ihres Aufenthalts die elfte Klasse am Gymnasium – und geht in Daphnes Parallelklasse.

Juana lebt in diesen unsicheren Zeiten weit weg von ihrer Familie – und hält stets Kontakt zur Heimat im Süden Argentiniens. Ihre Eltern könnten noch nicht wieder arbeiten, berichtet sie. Auch gebe es weiterhin strenge Regeln für den Aufenthalt im Freien. Mit den bereits zurückgekehrten Schülern tauscht sie sich ebenfalls aus – über Videoschalten. „Aber es ist echt komisch, hier allein zu sein“, sagt die 18-Jährige.

Daphne und ihre Gastschwester Juana besuchen gemeinsam das Gymnasium Mellendorf. Quelle: privat (Archiv)

Nächster Austausch startet „frühestens im Januar“

Ob und wie es mit dem Austausch im kommenden Schuljahr weitergeht, sei noch völlig unklar, berichtet Andrea Beuleke, Jugenddienstbeauftragte des Rotary Clubs. Fest steht bereits, dass es später als normalerweise losgeht. „Also im Sommer wird definitiv kein Austausch stattfinden“, sagt sie. „Allerfrühestens wird es im Januar losgehen.“ Aber auch das sei noch nicht sicher und hänge vor allem von der weiteren Entwicklung der Pandemie ab. Zwei Schüler des Clubs sollten Mitte Juli eigentlich ein Jahr im Ausland verbringen, zwei Schüler aus anderen Ländern sollten das Leben im Norden der Region Hannover kennenlernen. Die Jugendlichen könnten das später nachholen, wenn ein Start auch Anfang kommenden Jahres nicht möglich sein sollte, kündigt Beuleke an.

Wann ist die Rückreise möglich?

Und wann ist die Rückreise möglich? Juana zuckt bei dieser Frage mit den Schultern. Eine Antwort hat sie nicht. Bis zum 11. Juli kann sie gemeinsam mit Daphne noch Zeit verbringen und Ausflüge unternehmen. Anschließend fährt die Argentinierin zur Verwandtschaft nach München und hofft, irgendwann einen Flug nach Südamerika zu bekommen. Aktuell stehe sie auf einer Warteliste. Doch wichtig für den Aufbruch aus Deutschland sei, dass auch Reisen innerhalb ihres Heimatlandes wieder möglich sind. Denn nach der Landung in Buenos Aires muss sie nach eigenen Angaben noch etwa 15 Stunden mit dem Auto gen Süden zurücklegen, bis sie ihre Familie wieder in die Arme schließen kann.

Von Julia Gödde-Polley