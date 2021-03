Schüler aus der Wedemark helfen Obdachlosen in Hannover

Wedemark/Krähenwinkel

Das zeugt von sozialer Kompetenz: In der Corona-Krise haben Schüler der IGS und des Gymnasiums Wedemark an die Schwächsten in der Gesellschaft gedacht – an die Menschen ohne Wohnung. Bei ihrer Nikolausaktion im vergangenen Jahr sammelten die Jugendlichen 500 Euro, die nun dem Verein Obdachlosenhilfe Hannover übergeben worden sind.

Nach Auskunft von IGS-Schülersprecher Per Bartels arbeitet der Verein bereits seit 2016 daran, bei einer wöchentlichen Ausgabe bedürftigen Menschen das Leben ein wenig zu erleichtern. „Der Verein finanziert sich nicht aus öffentlichen Geldern. Damit ist er auf Spenden angewiesen, um den bedürftigen Menschen mehr oder weniger ausreichend zu helfen“, sagte die zweite Vorsitzende des Vereins, Karin Makrygiannis, bei der Übergabe der Wedemärker Spende. Genau aus diesem Grund hatten sich die Schulsprecherteams zusammengesetzt, um diese Spendenaktion zu initiieren.

Auch das Tierheim wird mit einer Spende bedacht

„Die gesamte Aktion wurde durch die Schulsprecherteams aus dem Gymnasium und der IGS organisiert und umgesetzt, die Verständigung zwischen den SV-Teams funktioniert gut“, sagte der Schulsprecher des Gymnasiums, Fabian Broja.

Die Organisatoren hatten den Schülerinnen und Schülern Nikoläuse und Zuckerstangen verkauft. Der gesamte Erlös belief sich letztlich auf gut 1000 Euro. Die Schüler durften letztlich in einer Onlineumfrage entscheiden, wohin das Geld fließen soll, berichtet Bartels. Neben der Obdachlosenhilfe wurde mit demselben Betrag das Tierheim in Krähenwinkel bedacht.

