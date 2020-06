Es drohten ein Ausfall des Klärwerks und eine Umweltverschmutzung durch ungereinigtes Abwasser: In der Anlage in Resse ist am Donnerstag grau-weißes Schmutzwasser angekommen. Die Verantwortlichen haben den Dreck schnell bemerkt. Doch die Reinigung hat viel gekostet. Die Gemeinde Wedemark sucht jetzt den Verursacher.