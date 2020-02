194 Meter hoch: EnBW will Riesenwindrad in Elze/Meitze bauen

Elze/Meitze

Die wichtige erste Hürde ist genommen. Im Windkraftvorranggebiet Elze/Meitze der Gemeinde Wedemark darf der Energiekonzern EnBW voraussichtlich drei seiner bestehenden kleineren Windanlagen durch eine höhere mit größerer Leistung ersetzen. Die Region Hannover hat einen Standortvorbescheid für dieses sogenannte Repowering erteilt.

Vorgesehen ist, drei ältere Windenergieanlagen, jeweils mit einer Gesamthöhe von 87 Metern, durch eine einzige zu ersetzen. Die neue Anlage soll eine Nabenhöhe von 119,3 Metern haben und mit den Rotorblättern – diese haben eine Länge von je 75 Metern – eine Gesamthöhe von 194,3 Metern erreichen. Das Windrad soll zwölf Millionen Kilowattstunden Strom im Jahr erzeugen. Dies würde reichen, um 3000 Vier-Personen-Haushalte zu versorgen. Nach Berechnungen von EnBW erbringen die bisherigen drei kleinen Windanlagen zusammen nur ein Drittel der Menge.

Gesetzliche Vorgaben sind geprüft

Mit dem Vorbescheid sind die Anforderungen des Bundesimmissionsschutzgesetzes, des zivilen und militärischen Luftverkehrsrechts, der wetterradarrechtlichen Vorgaben des Deutschen Wetterdienstes sowie des Planungsrechts für die beantragte Modernisierung erfüllt. Eine Umweltverträglichkeitsprüfung ist laut Bescheid nicht erforderlich.

EnBW will Bau bald beantragen

Aber der Vorbescheid berechtigt noch nicht zum Bau. Jetzt muss EnBW einen gesonderten Bauantrag stellen. „Die Genehmigungsunterlagen sind im Wesentlichen vorbereitet, das heißt, der Antrag könnte ziemlich zeitnah eingereicht werden“, sagt Unternehmenssprecher Ulrich Stark auf Anfrage. Auf einen weiteren Fahrplan wolle er sich nach allen Erfahrungen im süddeutschen Raum jedoch nicht festlegen. „Lassen Sie uns erst einmal die Genehmigung bekommen. Danach müssen wir ja mit der geplanten Anlage auch noch das Ausschreibungsverfahren bestehen.“

Die Gemeinde Wedemark hat gegenüber der Region Hannover im Juni 2019 planungsrechtlich ihr Einvernehmen für den Bau der neuen Windenergieanlage erteilt. Im Rathaus in Mellendorf konnten sich Interessierte über den Vorbescheid mit Begründungen Ende Januar informieren. Doch die Pläne habe niemand einsehen wollen, berichtet Gemeindesprecher Ewald Nagel. Eine Planskizze steht derzeit nicht zur Verfügung. Die neue Windkraftanlage solle aber etwa in der Nähe der jetzigen mittleren Anlage aufgestellt werden.

Abbau ist mit dem Aufbau geplant

Der Abbau der drei Windräder, so der EnBW-Sprecher, soll zeitgleich mit dem Neubau der großen Anlage verknüpft werden. „Das bietet sich logistisch einfach an“, sagt Stark. Wedemärker, die den Bau von Windkraftanlagen dort über die Jahre verfolgt haben, wissen, was sie dann erwartet: Schwertransporte der riesigen Teile mit Überbreiten auf Autobahnen und Straßen durch die Gemeinde sowie mit Scheinwerferlicht in der Nacht über die Feldwege.

„Nur“ 40 Meter lang waren die Rotorblätter, die für die 2014 zuletzt errichtete Windkraftanlage im Gebiet Elze/Meitze auf Schwerlasttransportern herangefahren wurden. Quelle: Ursula Kallenbach (Archiv)

„Generell versuchen wir, die Öffentlichkeit an unseren Standorten über alle wesentlichen Ereignisse und Meilensteine transparent und rechtzeitig zu informieren“, kündigt Stark an. „Das sollte auch in Wedemark/ Elze wieder klappen.“ EnBW kümmere sich überdies darum, für das Wedemärker Vorhaben eine Projektseite im Internet einzurichten.

Keine weiteren Anfragen bei der Kommune

Derzeit stehen in dem Gebiet 13 Windkraftanlagen. Weitere Pläne, Anträge oder Anfragen für Repoweringmaßnahmen liegen bei der Kommune nicht vor. „Neue Anlagen könnten sicherlich nur aufgestellt werden, wenn dafür alte Windräder abgebaut werden würden“, betont der Gemeindesprecher. „Dabei muss voraussichtlich davon ausgegangen werden, dass die Anlagen, analog zum jetzigen Vorhaben, nicht eins zu eins ausgetauscht werden könnten, weil bei höheren Bauten auch andere Abstandsregelungen gelten.“

Wedewind-Anlagen laufen weiter

Die ältesten Anlagen auf dem Gebiet Elze/Meitze wurden vor mehr als 20 Jahren als Bürger-Windkraft von der Gesellschaft Wedewind in Elze gebaut und am 30. September 1997 in Betrieb genommen. Damals hatten sich insgesamt 50 Gesellschafter zusammengetan und die ersten drei Windräder dort errichtet. Neue Pläne hätten sie derzeit nicht, sagte Geschäftsführer Hans-Werner Reichenbach. „Wir werden die Anlagen so lange laufen lassen wie möglich“, hatte er anlässlich des 20-jährigen Bestehens angekündigt. Bis zum Jahresende 2020, so sagte er damals, gelte für Wedewind noch die Einspeisevergütung von 9,1 Cent pro Kilowattstunde.

Politik hat 2014 Höhenbeschränkung aufgehoben Die Wedemärker Politik – genauer der Ortsrat Elze/Meitze, der Fachausschuss für Planen und Bauen sowie der Gemeinderat – haben 2014 den Weg für das Repowering älterer Anlagen im Windkraftvorranggebiet Elze/Meitze frei gemacht. Damals hoben die Kommunalpolitiker die in einem einfachen Bebauungsplan festgesetzte Höhenbeschränkung von 100 Metern für bauliche Anlagen auf. Für Ortsbürgermeister Jürgen Benk steht dies nach wie vor nicht infrage. „Ich habe in der Ortsratssitzung im Februar 2014 für die Aufhebung der Höhenbegrenzung gestimmt und halte dies auch im Hinblick auf den dringend notwendigen weiteren Ausbau von erneuerbaren Energien für richtig“, bekräftigt er. Den jetzt aktuellen Stand habe er im Juni 2019 in einer Ortsratssitzung mitgeteilt. „Danach habe ich keine Äußerungen aus der Bevölkerung zum Repowering gehört.“ Die Modernisierung sei nur möglich, wenn alte Anlagen abgerissen und durch neue ersetzt würden. Dabei sieht Benk auch Schwierigkeiten: „Da wir es im Vorranggebiet mit verschiedenen Betreibern zu tun haben, müssen diese sich untereinander verständigen, bis hin zum Verkauf alter Anlagen.“

