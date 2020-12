Mellendorf

Vorlesewettbewerbe hat die Realschule Wedemark schon oft ausgetragen – und doch gibt es noch Premieren: Erstmals konnten die Schüler die Buchvorstellungen ihrer Mitschüler per Livestream verfolgen. Jens Szabo nickte nach der rund 90-minütigen Veranstaltung zufrieden. „Hat alles super geklappt.“ Damit meinte der Schulleiter nicht nur die Leistungen der Schüler, sondern auch die stabile Technik.

Jurymitglied ist aus dem Homeoffice zugeschaltet

Das System namens Jitsi habe man seit drei Wochen, berichtet Szabo. Nun gab es die erste Anwendung, nachdem zuletzt weitere Ausrüstung wie Konferenzmikrofone eingetroffen waren. Die drei Klassen des sechsten Jahrgangs, die im Vorfeld jeweils intern zwei beste Vorleser bestimmt hatten, entsandten ihre Teilnehmer in den sogenannten Differenzierungsraum. Dort hielten sich diese Schüler auf, außerdem die Jury mit drei Personen. Ein weiteres Jurymitglied, eine Lehrerin, war aus dem Homeoffice zugeschaltet. Sie verfolgte das Vorlesen genau wie die Schüler der drei Klassen, die jeweils aus ihrem Klassenraum heraus ihren Mitschülern die Daumen drückten.

Die Schüler verfolgen den Wettbewerb aus dem Klassenzimmer. Quelle: Stephan Hartung

Beim Wettbewerb, den der Deutsche Buchhandel ausrichtet, geht es darum, zunächst eine Passage aus einem Lieblingsbuch vorzulesen. Anschließend folgt ein Fremdtext, der für alle gleich ist. In der Realschule mussten die Schüler aus dem Buch „Die Schule der magischen Tiere“ lesen. Über die Flure war jeweils Applaus zu hören. Szabo ging in die Klassen und wollte hören, wie es den Jugendlichen gefallen hat. Klare Erkenntnis: Zu den eigenen Mitschülern hält man doch am meisten.

Tom Scherpenzeel ist der Sieger

Was die kleine Umfrage des Schulleiters zudem ergab: Klassenübergreifend kristallisierte sich mit Tom Scherpenzeel aus der Klasse 6a ein leichter Favorit heraus. Mit ihrem Gespür sollten die Schüler richtig liegen. Die Jury urteilte ebenso. Tom gewann den Wettbewerb, auf dem zweiten Platz landete Ilja Varga aus der 6c. Alle anderen Teilnehmer belegten gemeinsam den dritten Rang.

Clara Silva liest aus „Ein Sommer in Sommerby“ vor. Quelle: Stephan Hartung

„Alle Schüler haben das toll gemacht. Bei Tom hat uns besonders gefallen, dass er den Fremdtext so gut interpretiert hat“, erläuterte Jurymitglied Sabrina Vogt. Der Lohn für den Sechstklässler: Er darf im nächsten Frühjahr die Realschule vertreten. Auf dem Programm steht dann, vermutlich im Februar, der Regionalentscheid des Vorlesewettbewerbs. Dabei tritt er gegen die Sieger von weiteren Schulen aus der Region Hannover an. Mitnehmen darf er eine Lehrerin und natürlich sein Lieblingsbuch „Berts gesammelte Katastrophen“, aus dem er vorgelesen hatte.

Weihnachtsprogramm mit Livestream möglich

Weil der erste digitale Vorlesewettbewerb aus Szabos Sicht so gut funktioniert habe, könne er sich nach der Premiere der Jitsi-Technik weitere Aktionen vorstellen. „Vielleicht können wir auf diese Weise per Video weihnachtliche Geschichten erzählen oder Lieder vortragen, die alle Schüler in den jeweiligen Klassen erreichen.“

Von Stephan Hartung