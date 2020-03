Realschule: Vorhandene Digitaltechnik bietet während Corona-Krise viele Vorteile

Wedemark

Seit gut zwei Wochen haben sich die Schüler bundesweit in den vorgezogenen Osterferien gefühlt. Doch das ist war ein Irrglauben. Allerorten ging der Unterricht bis zum Ferienstart Anfang dieser Woche weiter. Ob in den Grundschulen oder den weiterführenden Bildungseinrichtungen. Die Lehrer waren entweder im Homeoffice oder betreuten in Notgruppen die Kinder von Eltern, die etwa als Pfleger, Ärzte oder Polizisten arbeiten.

Die meisten Schüler saßen indes aber zu Hause, erledigten Übungsaufgaben, die sie zumeist online zur Verfügung gestellt bekommen hatten. Doch das wurde von Schule zu Schule unterschiedlich praktiziert. Für Jens Szabo, Rektor der Realschule Wedemark – der einzigen sogenannten Tablet-Schule in der Gemeinde – boten sich dank der digitalen Technik nun ganz vielseitige Möglichkeiten für die Gestaltung der Aufgaben an.

Szabo : Digitaltechnik ersetzt regulären Unterricht nicht

Doch trotz aller aktuellen Vorzüge in Zeiten der Corona-Pandemie möchte er das Home-Schooling aber nicht als Modell der Zukunft verstanden wissen, betonte er nun zu Beginn der regulären Ferien. „Denn der persönliche Kontakt ist immens wichtig“, sagt Szabo auf Anfrage. Schließlich bräuchten die Schüler eine tägliche Struktur. Und diese ließe sich digital nicht wirklich realisieren, geschweige denn nachprüfen, meint der 46 Jahre alte Schulleiter.

In diesen Tagen böte die Digitaltechnik aber vielschichtige Vorteile. Es zahlte sich nun aus, dass die fünften bis siebten Jahrgänge komplett mit Tablet-Computern ausgerüstet wurden. Zwar hatten alle Schüler klassenübergreifend zum Start der Woche ihre Aufgaben bekommen. Was bei den Älteren nur per E-Mail funktionierte, klappte bei den Jüngeren via Internet-Link. „Hier bietet die digitale Wand ,padlet‘ vielseitige Möglichkeiten“, berichtete Szabo. Darin seien nicht nur Lese- und Rechenaufgaben, sondern auch digitale Bücher und Lehrfilme sowie interaktive Übungen und Arbeitsblätter enthalten. Außerdem könnte miteinander kommuniziert werden, etwa Arbeitsergebnisse oder Nachfragen würden hochgeladen werden können.

Im fünften Jahrgang gebe es zudem für alle Schüler neben den digitalen Aufgaben noch eigene Trainingsmappen. Jeder Schüler erhielt dafür individuell auf sich angepasste Aufgaben. Diese Niveaustufen seien bereits im Vorfeld von den Lehrkräften festgelegt worden und konnten in dieser Situation problemlos mit nach Hause genommen werden, meint Szabo.

Für technische Ausstattung wird mit Schulträger verhandelt

Um diese Möglichkeiten den unteren Jahrgängen bieten zu können, mussten die Eltern ihren Kindern die Tablets aber kaufen. Jedoch zu einem relativ günstigen Kurs inklusive der Möglichkeit zur Ratenzahlung in Höhe von monatlich etwa 13 Euro, sagt der Schulleiter. Die Geräte kosteten inklusive Schutzhülle und Versicherung etwa 460 Euro.

Aus diesem Grund sollen perspektivisch jahrgangsübergreifend alle Klassen mit Tablets ausgestattet werden, gibt Szabo das Ziel nun aus. „Wir sind derzeit mit dem Schulträger in Verhandlungen“, berichtet der Rektor. Denn gerade finanziell nicht so gut ausgestattete Familien sollen nicht ins Hintertreffen geraten. „Wir wollen in drei Jahren komplett Tablet-Schule werden“, betont er. „Die älteren Jahrgänge wachsen da raus.“ Auch für die Lehrer sollen die Geräte in der Zukunft idealerweise über den Schulträger angeschafft werden, wünscht sich Szabo.

Schüler können ihre Lehrer jederzeit fragen

Zwar basierte die jüngste Zusammenarbeit zwischen Lehrern und Schülern eher auf Vertrauensbasis. Doch „wenn die Kinder wieder zur Schule kommen, werden die Aufgaben überprüft“, erläutert Szabo. Und wer zwischenzeitlich Fragen hat, konnte sich jederzeit an die Lehrer per E-Mail wenden.

Inzwischen wurden auch Videokonferenzen abgehalten. Nicht nur zwischen Schulleitung und Lehrkräften per Livestream, berichtet der Rektor. Es habe auch einige zwischen Schülern und Lehrern gegeben. Dafür nutzten alle Beteiligten das Programm „Zoom“, die Schüler haben diese App auf ihrem Tablet und werden dazu eingeladen. Gerade in der momentanen Situation böte die Ausstattung mit eigenen Tablets den Schülern vielfältige Möglichkeiten einer abwechslungsreichen und individuellen Aufgabenstellung, bilanziert Szabo. Doch auch mit Blick auf diese Technik ersetze das alles nicht den Unterricht im Klassenraum.

