Wedemark

Kaum haben wir die erste Kurve dieser Radtour bewältigt, vernehme ich ein schabendes Geräusch. Das wird doch nicht? Oh doch. Meine Sonnencremeflasche hat sich selbstständig gemacht. Sie ist aus dem Fahrradkorb gefallen und schlittert über den warmen Asphaltboden des Lindenwegs hinter der Mellendorfer Bahntrasse. Während ich noch meine Bremse anziehe, höre ich, wie meine Mitfahrerin Sonja Arndt ein lautes und langgezogenes „Anhalten“ von sich gibt. Ich glaube, einen Schuss Ironie in ihrer Stimme zu vernehmen. Und tatsächlich: Der vordere Teil der Gruppe fährt glücklicherweise unbeirrt weiter – es muss ja nicht jeder mitbekommen, dass ich bei meiner ersten Radtour mit dem Wedemärker ADFC einen kleinen Fehlstart hinlege.

Tourleiter Klaus-Uwe Wittenbrock hat eine Tour mit ordentlich Schatten ausgewählt – immer wieder fällt aber auch Licht durch die Bäume. Quelle: Konstantin Klenke

Anzeige

Keine größeren Pannen unterwegs

Halb so schlimm: Weil ich vor der Tour brav die Reifen meines Fahrrads aufgepumpt und sogar die Kette geölt hatte, musste wohl einfach etwas anderes schiefgehen. Doch Arndt und Manfred Wettig helfen mir rasch, die Flasche aufzuheben und sicher im Fahrradkorb zu verstauen. Alle anderen holen wir schnell wieder ein. Wettig hält während der gesamten Tour am Ende der Kolonne die Stellung. Klaus-Uwe Wittenbrock ist einer von sechs ausgebildeten Tourleitern des ADFC und fährt voraus. „So kann niemand verloren gehen“, erklärt mir Wettig. Bei größeren Zwischenfällen könne er sich mit Wittenbrock per Funkgerät verständigen – doch meine Sonnencremeflasche trägt heute als einziger Gast ein paar kleine Schürfwunden davon.

Weitere NP+ Artikel

Es ist die erste öffentliche Radtour nach Feierabend, zu der der Fahrradclub in diesem Jahr eingeladen hat. Normalerweise bietet der ADFC Wedemark sie von Anfang April bis Anfang Oktober jeden Mittwoch an. Wegen der Corona-Kontaktbeschränkungen startete die Saison in diesem Jahr aber erst Anfang August. Immerhin: Beim Radfahren ist ohnehin Abstand halten angesagt, und unter freiem Himmel ist die Infektionsgefahr bekanntlich offenbar geringer. Dennoch ist sicher eben sicher – die Touren sind auf 30 Teilnehmer beschränkt, und alle Mitfahrer mussten sich in eine Kontaktliste eingetragen.

Zur Galerie HAZ-Mitarbeiter Konstantin Klenke hat sich einer Gruppe des ADFC Wedemark angeschlossen, ist mit ihr gemeinsam zu einer Radtour nach Feierabend aufgebrochen und hat viele Impressionen mitgebracht.

Natur steht im Mittelpunkt der ADFC-Tour

Auf unserer Tour streifen wir zunächst Wennebostel und Bissendorf-Wietze, dann stehen Wälder und Felder im Mittelpunkt der Strecke. Spektakuläre Höhepunkte warten nicht auf uns, immer wieder aber kleine Hingucker. Hier ein paar Kühe, die genüsslich auf einer Weide grasen. Da viele runde Strohballen, die die weiten Felder bedecken. Schließlich die kühle Luft des Springhorstsees nordwestlich von Großburgwedel, die uns bei der kurzen Vorbeifahrt umgibt.

Die Wege, die Wittenbrock vorher ausgeguckt hat, sind angenehm zu befahren und liegen eher im Schatten. Das ist gut so, denn auch wenn sich der Tag dem Ende neigt, liegen die Temperaturen noch über 25 Grad Celsius. Auch die kleine Trinkpause an der Hengstbeeke tut mir deshalb gut. Mit dem Tempo meiner 15 Mitfahrer kann ich sonst aber bequem mithalten – wir sind im Schnitt mit knapp 16 Stundenkilometern unterwegs, zeigt mir später meine Tracking-App.

Wälder und Wiesen stehen im Mittelpunkt der Radtour. Quelle: Konstantin Klenke

Unterwegs entstehen schnelle Gespräche

Dass ich bei dieser Auftakttour der einzige Neuling bin, fällt mir nicht weiter auf: Ich unterhalte mich genauso fleißig mit meinen Mitfahrern wie alle anderen – und finde schnell Gesprächspartner. Mit einer Seniorin rede ich über die Auswirkungen der Corona-Pandemie und mein Studium, mit Arndt über E-Bikes und Radwege. Wettig berichtet mir von der Geschichte des ADFC und den einwöchigen Radtouren, die der Ortsverein jährlich unternimmt. Meine Mitfahrer erzählen unisono, dass sie trotz teils jahrelanger Mitgliedschaft bei den geführten Touren immer noch neue Ecken entdeckten. Auch für Neubürger seien die Radtouren prima, um die Wedemark jenseits der Hauptstraßen kennenzulernen, sagt Wittenbrock.

Mit Martina Warnke-Klußmann unterhalte ich mich über ihren Alltag als Lehrerin an der Realschule Wedemark und über die positiven Folgen, die die Corona-Pandemie für sie hatte: So sei sie während der Schulschließung regelmäßig mit dem Rad zum Wochenmarkt nach Hannover-Linden geradelt und habe für dieses Jahr schon mehr als 3000 Kilometer auf dem Tacho gesammelt.

Zudem habe ihr der Unterricht in kleineren Gruppen gefallen – den wünsche sie sich auch für die Zeit nach Corona: „Das ist einfach das A und O. Meine Schüler haben mir gesagt, dass ihnen sogar mein Mathe-Unterricht gefallen hat.“ Jäh unterbrochen werden meine Pläuschen nur ab und zu von Rufen: „ Auto von vorne!“, „Poller!“, „ Auto von hinten!“ – dann konzentrieren wir uns alle wieder kurz aufs Radfahren.

Lesen Sie auch: ADFC lädt zu Radtouren nach Feierabend ein

Radtour durch die Wedemark endet schneller als gedacht

Erst als wir am Isernhägener Damm vor Bissendorf ein zweites Mal anhalten und mich die Gruppe verabschiedet, merke ich, wie schnell zwei Stunden und 20 Kilometer vorüber sind – und wie wunderbar ich währenddessen auf ein paar andere Gedanken gekommen bin. Auch als Neuling habe ich heute ein Gespür dafür bekommen: Beim ADFC Wedemark ist Geselligkeit offenbar genauso wichtig wie das Radfahren selbst.

Info: Die wöchentlichen Radtouren des ADFC starten noch bis Oktober jeden Mittwoch um 18 Uhr am Lidl-Parkplatz in Mellendorf, Wedemarkstraße 85. Gäste zahlen einen Euro fürs Mitfahren. Über weitere Radtouren informiert der ADFC auf seiner Internetseite wedemark-adfc.de.

Angekommen: HAZ-Mitarbeiter Konstantin Klenke hat den ADFC Wedemark bei seiner Radtour nach Feierabend begleitet. Am Bahnhof Bissendorf hat er nun auch Dienstschluss. Quelle: Martina Warnke-Klußmann

Von Konstantin Klenke