Mellendorf

Die Polizei hat am Dienstag um 22.19 Uhr einen 44-Jährigen an der Berliner Straße in Mellendorf kontrolliert. Dabei fiel ihnen auf, dass der Mann keine funktionierende Beleuchtung an seinem Rad hatte. Außerdem nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahr. Der 44-Jährige musste pusten. Weil der Wert mit 2,56 Promille deutlich zu hoch war, ordneten die Beamten die Entnahme einer Blutprobe durch einen Arzt an. Zudem musste der Radfahrer eine Sicherheitsleistung hinterlegen, da er keinen Wohnsitz in Deutschland hat.

Alle Polizei- und Feuerwehrmeldungen aus der Wedemark finden Sie im Polizeiticker.

Von Julia Gödde-Polley