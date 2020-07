Resse

Es waren nur wenige Monate, in denen die Resser 2019 berichten konnten, dass sie wieder einen Mediziner im Dorf haben. Seit Anfang Dezember vergangenen Jahres ist die Situation anders und den Bewohnern doch bekannt: Wieder fehlt ein Arzt. Die Hausarztpraxis ist seitdem erneut geschlossen. Und in der Zwischenzeit hat sich nicht viel getan. Die bundesweite Suche geht weiter, doch bislang ohne Erfolg.

Dies berichtet jetzt Vitali Regan. Bis dato habe er lediglich eine Anfrage von einer interessierten Kollegin erhalten. Doch die Frau wohne zu weit weg und fahre nicht gern Auto – keine guten Voraussetzungen für die Arbeit in einer ländlichen Kommune nahe der niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover, berichtet Regan. Warum das Interesse von Medizinern für die Arbeit in dem Dorf fehlt, könne er sich eigenen Angaben zufolge nicht erklären. Es sei „eine wirklich schöne Praxis“, wirbt der Arzt. Seit seinem letzten Arbeitstag in den Räumen habe er nichts ausgeräumt, nur die Tür abgeschlossen. Es sei alles vorbereitet für die Wiedereröffnung. Ein Mediziner könnte, so berichtet es Regan, sofort anfangen. Er sucht einen Allgemeinmediziner oder Facharzt für Innere Medizin mit Zusatzausbildung für ärztliche Versorgung in Vollzeit. Er sei für fast alle Wünsche von Bewerbern offen.

Praxis war nur wenige Monate offen

Der niedergelassene Mediziner in Schwarmstedt hatte die Praxis an der Osterbergstraße übernommen und am 4. Februar 2019 wiedereröffnet. Ein Glückstag für viele Resser – mussten sie zuvor längere Zeit bei Beschwerden weite Wege zu Ärzten in den umliegenden Orten in Kauf nehmen. Die Euphorie im Dorf war groß, das Warten hatte ein Ende. Eine angestellte Ärztin übernahm die Versorgung der Patienten vor Ort in der Zweitpraxis von Regan. Doch die Erfolgsgeschichte hielt nicht lange an: Im Dezember musste der Arzt die Praxis im Westen der Wedemark wieder schließen – ausreichend medizinisches Personal fehlt seitdem. Zuvor hatte Regan zeitweilig allein an beiden Standorten behandelt. Doch das gehe dauerhafte nicht, berichtete er. Die Patienten seien nicht der Grund für die Schließung, betonte Regan damals und wiederholt dies auf Anfrage auch aktuell noch einmal. Viele Patienten aus Resse würden inzwischen in die Praxis nach Schwarmstedt fahren und seien bei ihm geblieben. Fast täglich bekomme er Anfragen, wie es in dem Wedemärker Ort mit der medizinischen Versorgung weitergeht.

BfR-Aktionen für neuen Arzt hatten Erfolg

Schon einmal fehlte die medizinische Versorgung in Resse: Seit 31. Dezember 2017 gab es in dem Ort keinen Arzt mehr. Nachdem die langjährige Hausärztin Renate Kolb aus Altersgründen aufgab, hatten zunächst zwei Ärzte aus Bissendorf die neu eingerichtete Praxis in dem ehemaligen Sparkassen-Gebäude übernommen. Doch Anfang 2018 begann die ärztelose Zeit. Die Aktiven des Vereins Bürger für Resse ( BfR) hatten seinerzeit mehrere Aktionen gestartet – und damit bundesweit für Aufsehen gesorgt. Unter anderem organisierten sie „Backen, bis der Arzt kommt“ – am Ende mit Erfolg. Wenn auch nur kurzfristig.

Auch jetzt wollen alle Beteiligten noch nicht aufgeben: Regan wartet „jeden Tag“ auf Bewerbungen, berichtet er. Der Mediziner hofft weiter und bleibt positiv, dass sich jemand meldet und in seinem E-Mail-Postfach v.regan@web.de eine Nachricht eintrifft.

Das alte Banner wird neu aufgezogen: Der Verein Bürger für Resse (BfR) mit Sandra Lindenau (von links), Jochen Pardey und Margret Mahler will den Arzt Vitali Regan in seiner Praxis weiter unterstützen. Auch die stellvertretende Ortsbürgermeisterin Antje Kaufmann und BfR-Beisitzer Gerd Kaufmann stehen an Regans Seite. Quelle: Ursula Kallenbach (Archiv)

Verein beauftragt Agentur mit Mediziner-Suche

Die stellvertretende Vorsitzende des BfR, Margret Mahler, macht mit Blick auf den wachsenden Ort nochmals auf die Notwendigkeit der medizinischen Versorgung aufmerksam. Ein Arzt für Resse sei sehr wichtig. Deshalb werde der Verein den Mediziner weiter unterstützen und will auf andere Art und Weise die Suche nochmals vorantreiben, berichtet Mahler. Diese Aufgabe liegt diesmal in professionellen Händen: Der BfR hat für die Suche eine Agentur aus der Wedemark eingeschaltet. Die Unternehmensberatung soll ein Konzept erarbeiten, damit sich auch dieses Mal der Erfolg einstellt. Einzelheiten zur Strategie wollen die Verantwortlichen allerdings noch nicht nennen.

Vorerst erlässt der BfR dem Mediziner weiterhin die Miete für die Praxisräume. Nur die Nebenkosten muss Regan monatlich zahlen. Auf jeden Fall bis Januar nächsten Jahres will der Mediziner aus Schwarmstedt weiter suchen – was danach kommt, sei unklar.

