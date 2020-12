Mellendorf

Wegen des Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz hat ein 62 Jahre alter Mann nun in der Wedemark eine Anzeige kassiert. Der Celler hatte am Sonnabend bei einem privaten Verkäufer einen VW Polo erstanden und wollte diesen dann von Mellendorf nach Hause überführen. Dazu montierte er nach Polizeiangaben ein rotes Kennzeichen an seinen Neuerwerb, wie es sonst professionelle Händler nutzen.

Auf der Kaltenweider Straße in Mellendorf stoppten Beamte der Polizei Wedemark den Wagen und kontrollierten den Fahrer. Wie ein Sprecher der Dienststelle am Sonntag mitteilte, erfülle eine solche Fahrt aber nicht die Voraussetzungen zur Nutzung der sogenannten roten Händlerkennzeichen. Deshalb wurde gegen den Fahrer ein Strafverfahren eingeleitet.

Von Sven Warnecke