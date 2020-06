Bissendorf/Mellendorf

Ein 57 Jahre alter Mann hat am Mittwoch gegen 15.10 Uhr bei dem Versuch, mit seinem Lastwagen von der Allensteiner Straße auf die Hinrich-Braasch-Straße in Wedemark-Bissendorf abzubiegen, einigen Schaden hinterlassen. Nach Auskunft von Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Wedemärker Kriminal- und Ermittlungsdienstes, kollidierte er mit der linken Seite seines Fahrzeugs zunächst mit einer etwa zwei Meter hohen Hecke, dann mit einem Hinweisschild und zu guter Letzt mit einem Holzpfosten.

„Der Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern“, teilt Bebensee dazu am Donnerstag mit. Doch die Fahrerflucht blieb nicht unentdeckt. Dank eines Zeugen gelang es der Polizei, den Unfallfahrer wenig später ausfindig zu machen. Gegen ihn wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt. Die Höhe des angerichteten Schadens steht noch nicht fest.

Motorradfahrer wird bei Unfall verletzt

Zudem ist am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall in Mellendorf ein Motorradfahrer verletzt worden. Wie Bebensee weiter berichtet, wollte eine 56 Jahre alte Autofahrerin gegen 10.40 Uhr von der Kaltenweider Straße – der Ortsdurchfahrt der L 190 – nach links auf die Wedemarkstraße abbiegen. Dabei habe sie die Vorfahrt eines 75 Jahre alten Honda-Fahrer übersehen. Nach dem Zusammenprall stürzte der Senior von seinem Motorrad. Er kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 6000 Euro.

