Hellendorf

Unbekannte Farbschmierer haben in Hellendorf ihr Unwesen getrieben. Die Täter besprühten zwischen Mittwoch gegen 19.30 Uhr und Donnerstag etwa 7.30 Uhr an der Straße Berggrund unter anderem einen dort abgestellten Ford Fokus sowie Verkehrsschilder, Zäune, Mülltonnen oder Verteilerkästen, berichtete Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes im Kommissariat Mellendorf, am Donnerstag. Die Höhe des Schadens stehe indes noch nicht fest.

Seinen Angaben zufolge sei auffällig, dass zumeist die Ziffernfolge „1337“ sowie der Schriftzug „Weed“ in blauer Farbe verwendet worden sei. Die Ermittler setzen nun auch auf Zeugenhinweise unter Telefon (05130) 9770.

Anzeige

Weitere Einsatzmeldungen aus der Wedemark finden Sie in unserem Ticker.

Von Sven Warnecke