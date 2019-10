Mellendorf

Die Polizei Wedemark hat den Fahrer eines Elektro-Scooters gestoppt, der am Mittwoch gegen 7.45 Uhr ohne Kennzeichen auf dem Geh- und Radweg an der Wedemarkstraße in Mellendorf unterwegs war. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass für das Gefährt gar kein Versicherungsschutz besteht. Gegen den 25-jährigen Mann wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Von Sven Warnecke