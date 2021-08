Mellendorf

Wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz muss sich seit Freitag, 27. August, ein junger Mann aus Bad Iburg verantworten. Der 20-Jährige war an diesem Tag gegen 10.50 Uhr auf dem Radweg an der Brelinger Straße in Mellendorf unterwegs gewesen.

Einer vorbeifahrenden Streifenwagenbesatzung der Polizei fiel dabei auf, dass das Gefährt nicht über eine gesetzlich erforderliche Versicherungsplakette verfügte, berichtete ein Sprecher des Kommissariats Mellendorf am Sonntag. Es folgte ein Stopp mit anschließender Kontrolle.

Zwar habe der Fahrer den Beamten gegenüber geäußert, nichts über die Versicherungspflicht gewusst zu haben – das änderte jedoch nichts an einer Anzeige gegen den 20-Jährigen.

Von Sven Warnecke