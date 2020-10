Bissendorf

Unbekannte haben in Bissendorf an der Straße Langer Acker auf einem davon abzweigenden Privatweg sogenannte Krähenfüße gelegt. Nach Auskunft von Philip Wehr, stellvertretender Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes, fuhren in der Folge zwischen Montag, 18 Uhr, und Dienstag, 22.30 Uhr, drei Autos über mehrere dort deponierte spitze Hindernisse. An einem Auto entwich gleich aus drei Reifen die Luft, bei den anderen war jeweils ein Pneu betroffen.

Im Lauf der Woche gingen im Kommissariat drei Anzeigen ein, berichtete Wehr am Freitag. Er beziffert den Schaden auf etwa 500 Euro. Hinweise erbittet die Polizei Mellendorf unter Telefon (05130) 9770.

Von Sven Warnecke