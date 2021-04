Wedemark

Wo gibt es an Ostern frische Brötchen? Diese Frage stellen sich viele, die auch während der Feiertage nicht auf frisches Gebäck verzichten wollen. Hier finden Sie eine Übersicht, welche Bäcker an den Osterfeiertagen in der Wedemark geöffnet haben.

Karfreitag, 2. April

Bissendorf: Bäckerei Vatter, Scherenbosteler Straße 18, von 7 bis 16 Uhr

Bissendorf: Heide-Bäckerei Rehbock, Scherenbosteler Straße 14, von 7 bis 11 Uhr

Mellendorf: Café Vatter, Wedemarkstraße 46, von 6.30 bis 15 Uhr

Mellendorf: Vatter’s Brotzeit, Wedemarkstraße 88, von 6.30 bis 15 Uhr

Resse: Heide-Bäckerei Rehbock, Altes Dorf 8, von 7 bis 11 Uhr

Wennebostel: Schäfer’s Brot- und Kuchenspezialitäten, Lindenstraße 37, von 8 bis 11 Uhr

Ostersonntag, 4. April

Bissendorf: Bäckerei Vatter, Scherenbosteler Straße 18, von 7 bis 16 Uhr

Bissendorf: Heide-Bäckerei Rehbock, Scherenbosteler Straße 14, von 7 bis 11 Uhr

Mellendorf: Café Vatter, Wedemarkstraße 46, von 6.30 bis 15 Uhr

Mellendorf: Vatter’s Brotzeit, Wedemarkstraße 88, von 6.30 bis 15 Uhr

Negenborn: Back- und Naschwerk, Werner-von-Negenborn-Straße 6, von 8 bis 11 Uhr

Resse: Heide-Bäckerei Rehbock, Altes Dorf 8, von 7 bis 11 Uhr

Wennebostel: Schäfer’s Brot- und Kuchenspezialitäten, Lindenstraße 37, von 8 bis 11 Uhr

Ostermontag, 5. April

Bissendorf: Heide-Bäckerei Rehbock, Scherenbosteler Straße 14, von 7 bis 11 Uhr

Resse: Heide-Bäckerei Rehbock, Altes Dorf 8, von 7 bis 11 Uhr

Wennebostel: Schäfer’s Brot- und Kuchenspezialitäten, Lindenstraße 37, von 8 bis 11 Uhr

Hinweis: Diese Liste ist unter Umständen nicht vollständig. Nicht alle Bäckereien und deren Filialen konnten die Öffnungszeiten über die Feiertage mitteilen. Weitere Öffnungszeiten nimmt die Redaktion per E-Mail an wedemark@haz.de entgegen.

Von Niklas Borm und Konstantin Klenke