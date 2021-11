Berkhof

Einen kleinen politischen Erdrutsch hat der Ortsrat Wedemark III (Bennemühlen, Berkhof, Oegenbostel) erlebt. Aus der Kommunalwahl ist dort die Wählergemeinschaft Wedemark (WGW) als stärkste Fraktion mit vier Sitzen hervorgegangen. Sie hatte vorher nur einen Sitz inne. Die WGW stellt nun nach der konstituierenden Sitzung des Ortsrats am Donnerstagabend mit Dirk Görries aus Plumhof auch den Ortsbürgermeister. Die anderen drei Sitze im siebenköpfigen Ortsrat nehmen CDU-Mitglieder ein, die Fraktionsgröße ist so erhalten geblieben. SPD und FDP haben in der Ortspolitik in diesen drei nördlichen Dörfern an Boden verloren, sie waren nicht mehr angetreten.

Görries löst Rosemarie Spindler (SPD) ab, die mit 73 Jahren ihren Rückzug aus dem Amt vor der Kommunalwahl angekündigt hatte. 31 Jahre lang hat sie ehrenamtlich im Ortsrat mitgearbeitet, seit 2006 als Ortsbürgermeisterin. „Die SPD ist diesmal im Bereich des Ortsrats nicht angetreten. Wir haben da keine Mitglieder“, begründete sie auf Nachfrage das Verschwinden ihrer Partei. Die WGW hingegen habe viele Mitstreiter gefunden. Es seien nun viele jüngere Leute in den Ortsrat eingezogen, resümiert sie mit Zuversicht. „Die werden schon für ihre Orte sorgen!“

Wedemark III: Ortsbürgermeister Dirk Görries erhält alle Stimmen

Bei der Wahl zum Ortsbürgermeister erhielt Dirk Görries, der zuletzt schon stellvertretender Ortsbürgermeister war, alle Stimmen seiner Ortsratskollegen. Ebenso einstimmig fiel die Wahl von Martin Becker (CDU) aus Bennemühlen zum neuen Stellvertreter aus. Für beide Posten gab es auch keine anderen Wahlvorschläge. Die weiteren Mitglieder im neuen Ortsrat Wedemark III sind für die WGW Jörn Kahlmeyer, Erik Scharlemann und Otto Scharlemann sowie für die CDU Eva Kannemeier und Oliver Klinner.

In Berkhof ist viel zu gestalten

Die Mitglieder der WGW-Mehrheit im Ortsrat sind allesamt Berkhofer, was sicherlich auch zur künftigen Bedeutung des Ortes und den Gestaltungsmöglichkeiten passt. Entwicklungen sind mit neuen Wohngebieten (Allerbusch und Auf den Raden) wie beim Ausbau möglicher Gewerbeflächen zu erwarten. Im Bereich Auf den Raden wird die Gemeinde Wedemark für 3 Millionen Euro ein neues Feuerwehrgerätehaus bauen, das als Prototyp später etwa in Meitze oder Wennebostel in Kopie errichtet werden kann. Als überregional bedeutsame Großprojekte stehen Windkraftanlagen im Bereich der Autobahn und die Stromtrasse von Tennet im Raum.

Bei der Ortsratssitzung im Schützenhaus in Berkhof fanden Teilnehmer und Besucher ausreichenden Platz vor, um unter Corona-Regeln die Sitzabstände von anderthalb Metern einzuhalten. Auch für Meldeliste und Hygienemaßnahmen hatten die Organisatoren gesorgt. So besuchten, wie Erik Scharlemann im Anschluss bestätigte, doch etwa 15 Interessierte die Versammlung und trugen erste Anregungen zu Ortsstraßen und Radwegen an die neuen Ortsratsmitglieder heran.

Von Ursula Kallenbach