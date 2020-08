Elze

Die Begeisterung ist ihm anzumerken. „Das ist doch einfach genial, oder?“, sagt Frank Lülfing und schaut in die Runde. Er ist geschäftsführender Gesellschafter der Firma ikonA7, die in ihrem Betriebsgebäude in Elze Lehrgänge anbietet. In diesem Moment geht es um die Technik, die schon vor Jahrzehnten verbaut wurde, damit Autos auch bei hohen Minusgraden noch anspringen. „Wenn ich zu euphorisch bin, dann gebt mir Bescheid“, sagt Lülfing und lacht. Niemand widerspricht. Denn die Teilnehmer haben mit ihm eins gemeinsam: ein großes Herz für Oldtimer.

Teilnehmer wollen ihre Autos besser verstehen

Sieben Teilnehmer aus dem Norden und Osten der Region Hannover, aus der Landeshauptstadt sowie aus Nienburg und Hildesheim machen bei dem dreistündigen Kurs mit. Sie sind mit ihren Autos nach Elze gekommen, natürlich Oldtimer. Vor der Tür stehen daher Mercedes, Jaguar und Mini – der älteren Generation.

Anzeige

Frank Lülfing zeigt ein Schaubild, auf dem man die Funktion eines Zündverteilers sieht. Quelle: Stephan Hartung

Weitere NP+ Artikel

Nur eine Frau ist bei dem Oldtimerkurs dabei

„Für mich ist es wichtig, dass ich mein Auto besser verstehe“, sagt Henning Trappe. Die Absicht, nach dem Kurs in Zukunft selbst sein Auto reparieren zu können, hat er nicht. „Dafür bräuchte man viel zu viele spezielle Geräte und Fachwissen. Da lasse ich lieber die Experten ran“, sagt der Isernhagener. Ebenfalls ein besseres Gefühl fürs Auto erhofft sich Charlotte Burghardt, die Hannoveranerin ist die einzige Frau im Teilnehmerfeld. „Ich fahre einen Mini, der bald mir gehört. Meine Eltern meinten, dass es nicht verkehrt ist, ihn gut zu kennen“, sagt Burghardt, die das Fahrzeug bei Bedarf bei ikonA7 zur Reparatur abgibt.

Die Teilnehmer hören Frank Lülfing (rechts am Tisch) zu. Quelle: Stephan Hartung

Heute geht es um die Themen Zünder, Vergaser, Pumpen und Klemmen. Und dabei immer um die Frage, warum ein Motor anspringt oder nicht. Zwischendurch stellt Lülfing auch viele Zusammenhänge vor, die kompliziert klingen und durchaus Fachwissen bei biochemischen und physikalischen Prozessen erfordern. Ob Warmlaufregler, Steuerkolben, Zündverteiler oder Gleichdruckklappe – er erklärt alle wichtigen Teile und Wirkungsweisen, entweder an kleinen Modellen oder Zeichnungen sowie im Motorraum der Oldtimer in seiner Werkstatt. Die Teilnehmer hören zu und stellen viele Fragen. Jedoch ist der Kurs recht frontal, Fehlerdiagnose ist das heutige Thema. Selbst rumschrauben oder Ausfahrten mit den Oldtimern sind nicht vorgesehen, dafür aber ein Praxisanteil mit gemeinsamer Fehlersuche bei einem Fahrzeug.

Ein Blick in den Verkaufsraum lässt das Herz von Oldtimerfans höher schlagen. Quelle: Stephan Hartung

Wöchentliche Oldtimertreffen sind nicht möglich

Zwischen Juli und Oktober bietet Lülfing mit seinem Team sechs solcher Kurse an – als Reaktion auf die Corona-Zeit. Normalweise gibt es bei ikonA7 an jedem Sonnabend ein Treffen für Oldtimerfans mit ihren Autos. „Da ist hier richtig was los, teilweise mit 120 Leuten. Wir bieten den Leuten dann auch Bratwürste vom Grill und Getränke an“, sagt Lülfing. Solche Zusammenkünfte seien wichtig – für sein Haus für die Kundenbindung, aber auch für die Oldtimerfreunde zum Netzwerken. „Wir alle wollen, entsprechend unserem Firmenmotto, Oldtimer gemeinsam erleben“, sagt Lülfing, der bei Porsche gelernt hat. „Daher machen wir uns mit diesen Kursen auch nicht selbst Konkurrenz, wenn wir den Leuten erklären, wie man Fehler erkennt und kleinere Teile repariert.“ Mit der Begeisterung, mit der er dies erzählt, nimmt man ihm das komplett ab.

Das ist die Firma ikonA7 in Elze Vor zwei Jahren gründete Frank Lülfing die Firma ikonA7. Zuvor hatte er jahrelang bei verschiedenen Betrieben in leitender Funktion gearbeitet. Doch die Liebe zu Oldtimern motiviert ihn zum Einstieg in die Selbstständigkeit. Am 6. Juli 2019 gab es rund ums Gelände in Elze, Auf dem Farnkamp, die Eröffnungsfeier. Lülfing beschäftigt drei Meister, einen Karosseriebauer und eine Servicekraft. Das Motto der Firma, die in Worpswede eine Zweigniederlassung hat, lautet „Oldtimer erleben“. Das Angebot von ikonA7 umfasst außer dem Kauf alter Fahrzeuge auch Wartung und Reparatur von Oldtimern. Zudem haben Fans von Young- und Oldtimern aus der Region Hannover dort einen Treffpunkt. Die Firmenname leitet sich daraus ab, das Oldtimer echte Ikonen der Straße sind, A7 symbolisiert die Nähe zur Autobahn.

Von Stephan Hartung