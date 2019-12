Öffnungszeiten zu Silvester: Diese Supermärkte haben geöffnet

Bissendorf: Edeka Lüders, Lindenstraße 37, von 7 bis 16 Uhr

Bissendorf: Penny, Scherenbosteler Straße 65, von 7 bis 14 Uhr

Elze: Edeka Lüders, Auf dem Farnkamp 2, von 7 bis 16 Uhr

Elze: Netto, Walsroder Straße 2, von 6.30 bis 14 Uhr

Mellendorf: Aldi, Burgweg 2, von 7 bis 14 Uhr

Hinweis:Die Übersicht ist unter Umständen nicht vollständig. Nicht alle Supermärkte konnten der Redaktion ihre Öffnungszeiten an Silvester mitteilen. Weitere Öffnungszeiten nimmt die Redaktion per E-Mail an wedemark@haz.de entgegen.

Von Konstantin Klenke