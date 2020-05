Wer zu Pfingsten frische Backwaren kaufen möchte, muss genau hinschauen, wann der Bäcker vor der Haustür geöffnet hat. Hier finden Sie die Öffnungszeiten in der Wedemark für die beiden Feiertage.

So haben die Bäcker in der Wedemark zu Pfingsten geöffnet

