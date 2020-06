Ein Gebäude in Alarmfarbe: Sennheiser hat sich an der bundesweiten Aktion „Night of Light“ beteiligt und am Hauptsitz in der Wedemark ein Zeichen für die von der Corona-Pandemie stark betroffene Veranstaltungsbranche gesetzt. Auch der Audiospezialist bekommt die Auswirkungen der Krise zu spüren.