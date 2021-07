Wedemark

Das neue Nahverkehrsangebot Sprinti kann auch per Smartphone bestellt werden. Einen Schnellkurs für die Nutzung der entsprechenden App für das Ruftaxi bietet das Mehrgenerationenhaus in Mellendorf an. „Sprinti verbessert als Zusatzangebot die Qualität im öffentlichen Nahverkehr in der Wedemark deutlich“, heißt es von Rathaussprecher Ewald Nagel dazu. Das Seminar könnten Besitzer von Smartphones nutzen. Eigens für das Zusatzangebot mit Sprinti im Verbund des Großraumverkehrs Hannover (GVH) wurde für die Buchung unter www.sprinti.gvh.de eine eigene Internetseite kreiert.

Lesen Sie auch Wedemark erhält mit Sprinti ein Stück mehr Mobilität

Alle anderen Wedemärkerinnen und Wedemärker ohne entsprechende Technik könnten das Angebot aber auch benutzen, betont Nagel auf Anfrage. Diese Kunden müssten Sprinti allerdings über die Service-Rufnummer (030) 22027078 beim Betreiber Via ordern, sagt der Sprecher weiter. Der Transporter – einer von 20 in der Region Hannover – soll dann innerhalb von 20 Minuten vorbeikommen. Das Unternehmen Via betreibt im Auftrag der Region Hannover Sprinti und hat mehr als 6500 virtuelle Haltestellen in der Region festgelegt. Nagel hebt nun hervor, dass die Gemeinde alles für sie Mögliche getan habe, den Wedemärkern das GVH-System zugänglich zu machen und näherzubringen.

Seniorenbeirat äußert Kritik am digitalen Angebot

Rückblick: Der Seniorenbeirat Wedemark hatte jüngst massiv kritisiert, dass das Angebot viele ältere Menschen außen vor lassen würde. Vielfach besäßen Senioren überhaupt kein Smartphone, hieß es in der Kritik. Und die vom GVH eigens erstellte Website tat ein übriges, um für Verdruss bei den Älteren zu sorgen. Denn dort heißt es expliziert, dass für die Buchung die Sprinti-App erforderlich sei – eben auf einem Smartphone. Von der Möglichkeit, den Bus auch per Telefon rufen zu können, steht im Internet bisher immer noch nichts konkret vermerkt.

Wie die Sprecherin des Gremiums, Karen Drews, seinerzeit mitteilte, hatte der Digitalverband Bitkom eine Untersuchung der Initiative „Digital für alle“ veröffentlicht. Daraus geht hervor, dass 53 Prozent der Befragten über 65 Jahren kein internetfähiges Handy benutzten. Drews Angaben zufolge betrifft das somit bis zu 4000 Menschen in der Wedemark.

Sprinti ergänzt das Angebot im öffentlichen Nahverkehr

Seit dem 1. Juni verkehrt Sprinti in der Gemeinde, ersetzt teilweise auch die Verbindungen im Linienverkehr. Das Ruftaxi holt dabei Menschen an virtuellen Haltestellen ab. Maximal sechs Fahrgäste würden dann „in Personentransportwagen an den Wunschort, quasi ein kleiner Bus auf Abruf“, gebracht, erläutert Nagel das Prozedere. Zudem würden auch Plätze für Rollstuhlfahrer angeboten.

Diese Buslinien ersetzt das Sprinti-Angebot Sprinti ersetzt seit dem 1. Juni auch das Anrufsammeltaxi (AST) Wedemark. Zudem dient Sprinti als Ersatz für einige Regiobus-Linien. Konkret entfallen montags bis freitags folgende Verbindungen: Regiobus Linie 695 (Plumhof – Berkhof – Elze – Mellendorf): Fahrt um 5.56 Uhr ab Plumhof und um 11.03 Uhr ab Mellendorf. Regiobus Linie 697 (Helstorf – Bennemühlen – Mellendorf): 5.48 Uhr ab Helstorf. Regiobus Linie 698 (Resse – Scherenbostel – Bissendorf – Mellendorf): Fahrten um 6.36 Uhr und 7 Uhr ab Resse. Nicht betroffen ist der Schulverkehr.

Damit ergänzt Sprinti das Angebot des Vereins Bürgerbus Wedebiene. Das gleichnamige Gefährt bringt seine Vereinsmitglieder bis vor die gewünschte Haustür und holt sie dort wieder ab. Der Sprinti transportiert indes alle Passagiere mit einem gültigen GVH-Fahrschein.

Kurse sind für Wedemärker kostenlos

Für alle Smartphone-Anfänger und App-Neulinge bietet das Mehrgenerationenhaus am Gilborn 6 in Mellendorf nun Schnellkurse für die Nutzung an. Der kostenlose Präsenzkurs wird von Max Gremminger angeboten und dauert jeweils anderthalb Stunden. Mitgebracht werden muss dazu lediglich das eigene Smartphone.

Die Kurse beginnen am Vormittag jeweils von 10 bis 11.30 Uhr und werden vom 14. Juli bis zum 17. Juli angeboten. Für Montag bis Mittwoch, 19. bis 21. Juli, finden diese zudem nachmittags zwischen 16 und 17.30 Uhr statt. Eine vorherige Anmeldung ist unter Telefon (05130) 9744511 oder per E-Mail an freiwilligenagentur@wedemark.de in jedem Fall erforderlich. Ein Fahrdienst wird angeboten, heißt es von Nagel abschließend.

Von Sven Warnecke