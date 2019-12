Das Café Elternzeit im Wedemärker Mehrgenerationenhaus ist ein beliebter Treffpunkt für Eltern mit Kleinkindern. An fünf Nachmittagen gibt es im neuen Halbjahresprogramm nun spezielle Infoveranstaltungen: Beim Auftakt geht es am 9. Januar 2020 in Mellendorf um Kinderbetreuungsangebote in der Gemeinde.