Gemeinde soll vier weitere Naturdenkmale bekommen

Wedemark/Langenhagen

Um gleich vier Naturdenkmale soll die Gemeinde Wedemark reicher werden. Dazu gehört eine markante Linde in Mellendorf an der Straße Pechriede. Sie sei aufgrund ihrer Größe und Art für die weitere Umgebung dominant, teilt Regionssprecher Klaus Abelmann mit. Sie weise einen großen Stammumfang und eine gleichmäßige Krone auf. Unter Berücksichtigung ihres Alters von mindestens 100 Jahren sei der Baum „sehr vital und in einem guten Pflegezustand“.

Regionsversammlung muss noch zustimmen

Der Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz der Region Hannover hatte sich in seiner jüngsten Sitzung darauf verständigt, diesen Baum unter gesetzlichen Schutz zu stellen. Das solle auch für weitere Naturschöpfungen gelten, die ebenfalls selten, eigenartig oder schlicht schön seien, sagt Abelmann. Die Mellendorfer Linde sowie acht weitere Exemplare und ein großer Findling würden dann die Liste der mehr als 200 rechtsverbindlich festgesetzten Naturdenkmale in und um Hannover ergänzen. Die Regionsversammlung muss noch zustimmen.

An der Mellendorfer Pechriede steht eine ortsbildprägende Linde. Quelle: Sven Warnecke

Dazu gehört auch eine Stieleiche in der Feldmark südlich von Mellendorf neben dem Grabenweg. Dieser Baum übertrumpfe alle anderen Gewächse in seiner Umgebung an Größe und Mächtigkeit, berichtet Abelmann. Weitere Wedemärker Bäume mit Naturdenkmalqualität seien eine Linde in Berkhof am Allerbusch sowie eine Stieleiche in Hellendorf am Sandbergweg.

In Hellendorf soll am Sandbergweg diese Eiche zum Naturdenkmal erklärt werden. Quelle: Sven Warnecke

„Sie sind beide prägend für das Ortsbild.“ Damit summiert sich die Zahl der Naturdenkmale in der Kommune auf 13.

Prägend für das Ortsbild

In Kaltenweide soll südlich des Bissendorfer Moores ebenfalls eine Stieleiche unter Schutz gestellt werden. Dieser Baum sei in den vergangenen 200 Jahren mit einer Eigenart herangewachsen: „Sie hat nicht einen, sondern gleich drei Stämme und verfügt so über eine sehr weit ausladende Krone“, erläutert Abelmann.

Auch ein Stein kann Denkmal werden

Neben weiteren Pflanzen in Uetze und Sehnde soll in Barsinghausens Ortsteil Egestorf ein 170 Kilogramm schwerer Findling auf dem Deisterkamm zum Naturdenkmal erklärt werden. „Es handelt sich um einen Sandstein, der wahrscheinlich vor etwa 400.000 bis 200.000 Jahren während der Elster- oder Saale-Eiszeit von Südschweden dorthin gelangte und damit der wissenschaftliche Beweis dafür ist, dass entgegen den bisherigen Annahmen der Deister während einer der drei Eiszeiten in Norddeutschland komplett vereist war“, sagt Abelmann.

Zwei Naturdenkmäler sind gefällt

Wenn die Regionsversammlung der Empfehlung am 12. November folgen sollte, werden zugleich sieben in der Vergangenheit festgesetzte Naturdenkmale – alles Bäume – aus der Liste gelöscht. „Sie erfüllen nicht mehr die Schutzkriterien und mussten größtenteils bereits aus Gründen der Verkehrssicherung gefällt werden“, erklärt Abelmann. Dazu zählt etwa ein Trompetenbaum, der einst an der Walsroder Straße in Höhe des Pestalozziwegs in Langenhagen stand. Dieser war aber bereits im Januar 2009 sehr zum Verdruss des damaligen Langenhagener Naturschutzbeauftragten Heinz Jansen umgesägt worden.

An einem weiteren Baum, einer Stieleiche an der Walsroder Straße in Krähenwinkel, wurde aus ebendiesem Grund im Jahr 2017 die Säge angesetzt. Dort steht nach Abelmanns Angaben nur noch ein Stammtorso. Dieser erfüllt damit nicht mehr die Schutzkriterien des Paragrafen 28 des Bundesnaturschutzgesetzes und soll in der Folge aus der Statistik gelöscht werden. Mit dem Verlust der zwei Bäume gibt es in Langenhagen nunmehr zehn Naturdenkmale.

Schöpfungen der Natur sind per Gesetz geschützt Naturdenkmale sind nach Paragraf 28 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) rechtsverbindlich festgesetzte Einzelschöpfungen der Natur. Dazu zählen auch entsprechende Flächen bis zu fünf Hektar (50.000 Quadratmeter). Für sie ist ein besonderer Schutz aus wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen oder landeskundlichen Gründen oder wegen ihrer Seltenheit, Eigenart oder Schönheit erforderlich. Die Beseitigung sowie alles, was zu einer Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung des Naturdenkmals führen kann, ist verboten. Zur Sicherung des Schutzzwecks kann die Naturschutzbehörde Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen durchführen oder anordnen lassen. Das ist von den Grundeigentümern sowie den sonstigen Nutzungsberechtigten zu dulden, sagt Regionssprecher Klaus Abelmann.

Von Sven Warnecke