Über das Dreieck von L190, Wedemarkstraße und Hartmannshof in Mellendorf rollt der Umleitungsverkehr der Autobahn durch die Wedemark. Immer wieder haben Lastwagen Hartmannshof genutzt, um am Ende gen Norden nach rechts abzubiegen. Eine Hinweistafel soll jetzt verhindern, dass es an der Ecke zu weiteren schweren Unfällen kommt.