Versteigerung: Wie geht es mit der alten Hofstelle in Bissendorf weiter?

Bissendorf

Es ist eine zentrale Fläche im Ortskern von Bissendorf. Alteingesessene würden sagen: ein großes Stück vom Herzen des alten Dorfs. Die ehemalige Hofstelle an der Gottfried-August-Bürger-Straße 2 und 4 bis zu Tattenhagen 7 mit Grund und Boden wird in einem Immobilienportal im Internet für 1,44 Millionen Euro angeboten. Die Zwangsversteigerung steht am Donnerstag, 16. Januar, ab 9 Uhr im Amtsgericht Burgwedel an. Mit der Aufstellung eines Bebauungsplans (B-Plan) versucht die Gemeinde Wedemark inzwischen, ungewollte künftige Bebauung dort abzuwenden.

„Das Signal B-Plan ist gesetzt. Der Aufstellungsbeschluss ist durch einen Verwaltungsvorschlag an die Politik vorbereitet“, sagt Ortsbürgermeisterin Susanne Brakelmann auf Anfrage. Damit sei auch allen infrage kommenden Investoren, die sich schon interessieren, informell signalisiert, dass es dort Planungsauflagen geben werde. In der Ortsratssitzung am 13. Januar werden die Vorschläge der Verwaltung erstmals diskutiert.

Hof gehört Erbengemeinschaft

Die Gebäude stehen leer, schon seit Jahren sehen die Bissendorfer eines der landwirtschaftlichen Gebäudeteile zur Straße hin abgestützt. Ein Bauzaun sichert das Grundstück. Die frühere Eigentümerin der Hofstelle ist vor einiger Zeit verstorben, eine Erbengemeinschaft ist in die Nachfolge eingetreten.

Für den historisch gewachsenen Bereich des Grundstücks im Ortskern gibt es bisher keinen B-Plan. Der private Bestand dort umfasst ein Einzelbaudenkmal sowie ein Wohnhaus und eine Scheune, die im Ensemble ebenfalls dem Denkmalrecht unterliegen. Über das Internetportal gibt der Anbieter, eine Gesellschaft für Zwangsversteigerungen in Ratingen, die Gesamtfläche mit 160.640 Quadratmetern an. Als Preis ist der Verkehrswert angesetzt.

Der erste Abschnitt der Straße Tattenhagen (hier mit Blick in Richtung zum Markt) zeigt, wie Neubauten gegenüber alten Gebäuden wie der Apotheke (rechts) gravierende Veränderungen des Ortsbildes zur Folge haben. Quelle: Ursula Kallenbach

Bereich ist der Gemeinde wichtig

Die vorhandene Bausubstanz weist nach Ansicht der Kommune bauliche Mängel auf, ist sanierungsbedürftig. Die Gemeinde hält es für wahrscheinlich, dass im Zuge der Eigentumsänderung das Grundstück aufgeteilt wird, auch der Wunsch nach einer Neubebauung dort bei Verkauf sei nicht auszuschließen. Beides führt die Kommune an, um eine verbindliche Bauleitplanung zu begründen.

Es handele sich um einen zentralen und für das Ortsbild besonders wichtigen Bereich, betont die Verwaltung. Deshalb sollten „die Qualitäten des Bereiches erhalten und gestärkt werden“, heißt es in der Beschlussvorlage. Nicht nur die vorhandene Bausubstanz gelte es zu erhalten; besondere Grundstücksteile sollten auch von zusätzlicher Bebauung freigehalten werden.

Viele Gebäude unter Denkmalschutz

Die Kommune hat ein großes Interesse, die Planungen in der Hand zu behalten: Direkt gegenüber an der Gottfried-August-Bürger-Straße liegen Bürgerhaus und das historische Amtshof-Ensemble der Gemeinde, entlang der Gottfried-August-Bürger-Straße und der Straße Tattenhagen gibt es weitere Gebäude unter Denkmalschutz, teils auch im öffentlichen Eigentum. Und: Das aktuelle, noch nicht fertiggestellte Projekt Wohn- und Geschäftshäuser Am Markt („Neue Höfe“) sowie am Eingang zur Straße Tattenhagen aus der Hand eines Investors verändert das dörfliche Ortsbild bereits gravierend. Auch dort gab es keinen B-Plan.

Die Einfahrt zur Straße Tattenhagen zeigt, wie Neubauten gegenüber alten Gebäuden wie der Apotheke (links) gravierende Veränderungen des Ortsbildes zur Folge haben. Quelle: Ursula Kallenbach

Der Gemeinde sei bekannt, dass die Grundstücke im Januar versteigert werden sollen, bestätigte Sprecher Ewald Nagel auf Anfrage. Für die Verwaltung selbst gebe es haushaltsrechtlich derzeit keine Möglichkeit, selbst mitzubieten. Auch habe die Erbengemeinschaft „im Vorfeld der Versteigerung keinen Kontakt mit uns aufgenommen mit dem Ziel einer Veräußerung an uns“, sagte Nagel. Die Gemeinde habe aber auf die Versteigerungsabsicht reagiert und die Vorlage zur Aufstellung eines B-Plans in die politische Beratung gegeben.

B-Plan erschwert einen Kahlschlag

Die betreffenden Grundstücke haben aus Sicht der Kommune sehr unterschiedliche Eigenschaften und Verwendungsmöglichkeiten. Auf der Kernfläche, der Hofstelle, stehen denkmalgeschützte Gebäude. Mit der Aufstellung des B-Plans bestünden dann über den Denkmalschutz hinaus weitere Steuerungsmöglichkeiten zur Entwicklung des Grundstückes, verdeutlichte Nagel. Im Klartext: „Die B-Plan-Aufstellung sorgt für Gestaltungsmöglichkeiten auf der Fläche, die einem Investor einen Kahlschlag und eine Verschandelung schwerer machen sollen.“

Engagement der BEG scheint risikoreich

Zudem prüfe die Bau- und Entwicklungsgesellschaft ( BEG) der Gemeinde ein Engagement vor Ort. „Es bestehen aber erhebliche wirtschaftliche Risiken, die abzuwägen sind“, ließ das Rathaus über ihren Sprecher verlauten. „Die Chancen und mögliche Folgen werden derzeitig sorgfältig geprüft und abgewogen.“

Schon seit Jahren muss die Front der alten Hofstelle abgestützt und gesichert werden. Quelle: Ursula Kallenbach

Zu den Grundstücken der Hofstelle gehören auch landwirtschaftlich genutzte Flächen. Sie eignen sich Nagel zufolge grundsätzlich als Ausgleichsflächen nach dem Naturschutzgesetz. Diese machten aber nur einen kleinen Teil der Versteigerungsmasse aus. Zugehörige Grünland- und Waldflächen ließen sich hingegen aus Sicht der Kommune nicht sinnvoll entwickeln.

Gestaltungssatzung reicht nicht aus

Eine Gestaltungssatzung für Bissendorf ist in Arbeit, aber noch nicht fertig, sagt die Bissendorfer Ortsbürgermeisterin zu den bisherigen politischen Ordnungsversuchen. Eine solche Satzung würde auch nicht ausreichen, um den Bereich so zu erhalten, wie es eine Bauleitplanung könnte. Ist aber ein Aufstellungsbeschluss für einen B-Plan bekannt gemacht, können Bauvorhaben zurückgewiesen werden, die den Zielen der Überplanung nicht entsprechen. „Mit einem B-Plan kann man auch die Baudichte auf der Fläche dort steuern“, erklärt Brakelmann.

Auch B-Plan bringt Probleme mit sich „Es ist ein in sich sehr unterschiedliches Gebiet“, sagt Bissendorfs Ortsbürgermeisterin Susanne Brakelmann zu der jetzt angenommenen B-Plan-Fläche. „Das wird schwer.“ Dort seien neuere wie alte Bestandswohnhäuser, denkmalgeschützte Gebäude wie auch Geschäftshäuser, Sparkasse und Apotheke betroffen. „Sie müssen alle mit hereingeholt werden“, sagt Brakelmann. Sei bis dahin mancher Umbau geduldet worden, müsse der gleiche, wenn ein Bebauungsplan darüberliege, nach den neuen Maßgaben genehmigt werden. „Das ist der Nachteil für die Bürger. Ich kann mich als Bürger aber nicht gegen eine Beplanung wehren“, verdeutlicht die Ortsbürgermeisterin. Gleichwohl sehe sie viele Möglichkeiten, den Bedürfnissen der Eigentümer im jetzigen Bestand entgegenzukommen. „Man kann den Bebauungsplan in Felder und Parzellen aufteilen und unterschiedliche Abstufungen der Auflagen festlegen“, führt Brakelmann an.

Lesen Sie auch

Von Ursula Kallenbach