Wennebostel

Die Polizei in der Wedemark sucht nach einem Unbekannten, der mit seinem Fahrzeug am Sonnabend zwischen 13 und 13.20 Uhr einen auf einem Supermarkt-Parkplatz an der Lindenstraße in Wennebostel abgestelltes Auto demoliert hat. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, flüchtete der Unfallfahrer.

Nach Auskunft einer Sprecherin der Polizei hatte eine Autofahrerin ihren schwarzen Mini kurz auf dem Parkplatz abgestellt. Als sie nach dem Einkaufen wiederkam, entdeckte sie einen frischen Schaden am Heck ihres Fahrzeugs. Vom Verursacher fehlte jede Spur.

Hinweise erbittet das Kommissariat Mellendorf unter Telefon (05130) 9770. Weitere Einsatzmeldungen von Polizei und Feuerwehr Wedemark finden Sie in unserem Ticker.

Von Sven Warnecke