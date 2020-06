Gute Nachrichten für alle Nutzer des MGH in der Wedemark: Die Einrichtung darf wieder öffnen. Doch noch nicht für alle Gruppen sind Treffen möglich. Zudem gelten für die Zusammenkünfte besondere Regeln.

Wedemark - Nach Corona-Pause: Mehrgenerationenhaus in Mellendorf öffnet mit Einschränkungen