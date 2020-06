Naturschutzbund-Aktive beseitigen Herkulesstauden

Gailhof

Es war ein schweißtreibender und auch nicht ganz ungefährlicher Einsatz des Naturschutzbundes ( Nabu) Wedemark: Acht Helfer haben im Gebiet rund um die Wietzebrücke in Höhe des Autobahndreiecks Herkulesstauden entfernt. Unterstützt wurden sie dabei vom Umweltschutzbeauftragten der Gemeinde, René Rakebrandt.

Mit Spaten, Arbeitshandschuhen, Gummistiefeln und robuster Kleidung ausgestattet rückten die Ehrenamtlichen der auch als Riesen-Bärenklau bekannten Pflanze zu Leibe. „Man muss die Wurzel erwischen und sie zu mindestens zwei Drittel ausstechen“, erklärt Detlef Schwertmann vom Nabu. Dass die Naturschützer eine Pflanze zerstören, die mit ihren großen, weißen Doldenblüten bei manchen Imkern sehr beliebt ist, hat mehrere Gründe.

Pflanzensaft führt zu Verbrennungen

„Die Herkulesstaude gehört gar nicht in diese Breitengrade“, so Schwertmann. „Sie ist in den Sechzigerjahren in großem Stil aus dem Kaukasus nach Deutschland importiert worden. Dass sie Bienen anzieht, sah man zunächst als großen Vorteil an.“ Erst nach einer Weile habe man gemerkt, wie gefährlich sie ist.

Zur Galerie An 15 Stellen in der Wedemark kontrolliert der Naturschutzbund regelmäßig die Ausbreitung der gefährlichen Pflanze.

„ Berührungen der Pflanze im Zusammenspiel mit Sonnenlicht führen – schlimmer als bei der Brennnessel – zu starken Verbrennungen“, so Schwertmann. „Zerbricht oder zerschneidet man die Pflanze, können die dabei austretenden Pflanzensäfte im Auge und im Rachen starke Reizungen hervorrufen.“ Hinzu komme, dass die Staude sich extrem schnell ausbreite und andere Pflanzen verdränge.

Beseitigung der Pflanze ist gesetzlich vorgeschrieben

„Die Beseitigung der Herkulesstaude ist eine gesetzliche Notwendigkeit“, betont Rakebrandt. „Laut Bundesnaturschutzgesetz ist es die Pflicht jedes Flächeneigentümers, egal ob Kommune, Unternehmen oder Privatperson, mit geeigneten Maßnahmen gegen diese invasive Pflanzenart vorzugehen.“ Gemeinsam mit dem Nabu koordiniert er die Bekämpfung der Pflanze auf Gemeindegelände.

Seit Jahren katalogisiert Schwertmann dafür die Gebiete, in denen die Herkulesstaude vorkommt. Die Pflanzen auf dem Feld an der Wietzebrücke entdeckten die Nabu-Aktiven 2016, als sie im Paddelboot die Wietze abfuhren.

„Alle Pflanzen werden gezählt und in drei Kategorien eingeteilt: Sämlinge, Großpflanzen und blühende Pflanzen“, erklärt Schwertmann. Eine blühende Pflanze müsse unbedingt sofort inklusive der Wurzel entfernt werden, weil sie mehr als 15.000 Samen erzeuge und sich dadurch extrem stark ausbreiten könne. „Bei Großpflanzen wie hier an der Wietzeaue müssen die Wurzeln im selben Jahr vernichtet werden, um einen Blütenansatz zu verhindern.“

Die Knollen der Staude verrotten innerhalb weniger Wochen. Quelle: Gabriele Gerner

Region Hannover fördert die Bekämpfung der Herkulesstaude

Da der Samen bis zu zehn Jahre keimfähig ist, kontrolliert der Nabu an rund 15 Standorten in der Wedemark die Ausbreitung der Doldenblütler. Zwischen Mitte Mai und Mitte Juli sind die Aktiven etwa einmal pro Woche im Einsatz, um die Wurzeln auszugraben. „Länger als zwei Stunden können wir diese Arbeit nicht machen“, gesteht Schwertmann. „Das ist einfach zu kräftezehrend.“ Für ihre Tätigkeit erhalten die Ehrenamtlichen eine kleine Aufwandsentschädigung. Möglich ist dies durch eine Förderung von der Region Hannover.

Die Erfolge bei der Eindämmung der gefährlichen Pflanze können sich sehen lassen. „2016 standen in manchen Gebieten an der Wietze noch 400 Pflanzen“, sagt Schwertmann. „Heute sind es nur noch sieben.“

Von Gabriele Gerner