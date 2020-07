Wedemark

Für das Richard-Brandt-Heimatmuseum hat die Gemeinde Wedemark jetzt erstmals eine hauptamtliche Kraft ins Amt geholt: Marion Evers-Ohlms entlastet als Sachbearbeiterin das ehrenamtliche Museumsteam künftig bei vielen organisatorischen Aufgaben.

Der Job ist auf 15 Stunden Teilzeit begrenzt – gleichwohl ist die Hauptamtlichkeit in der Museumsarbeit für eine 30.000-Einwohner-Kommune ein außergewöhnlicher Schritt. „Das ehrenamtliche Museumsteam soll weiter unterstützt werden“, begründet Gemeindesprecher Ewald Nagel auf Anfrage die Neuerung. „Das ist es uns wert. Das Museum ist ein tolles Aushängeschild für die ehrenamtliche Arbeit.“

Ehrenamtliches Team leistet viel

Tatsächlich hat, seit Karl-Hans Konert die Leitung im Richard-Brandt-Heimatmuseum Wedemark im Vorjahr aufgab, ein Team im Ehrenamt sämtliche Sonderausstellungen, Veranstaltungen und Verwaltungsaufgaben alleine geschultert. „In der Übergangszeit hat das Museumsteam wirklich viel Großartiges geleistet, jetzt bietet die Verwaltung noch mehr hauptamtliche Unterstützung“, sagt die Erste Gemeinderätin Susanne Schönemeier.

Sie hieß die neue Mitarbeiterin in den Museumsräumen im Obergeschoss der Gemeindebibliothek in Bissendorf willkommen. „Das Ehrenamt in der Wedemark ist fantastisch, es ist unheimlich engagiert und bringt sich sehr stark ein“, sagte Schönemeier und motivierte die neue Leiterin damit für ihre Aufgaben. „Als Einzelkämpfer geht das nicht, da müssen alle mitmachen“, ergänzte der vorherige, ehrenamtliche Museumsleiter Karl-Hans Konert. Evers-Ohlms bekommt ein gestandenes Startpaket mit auf den Weg: Thematisch neu ausgerichtet und technisch modernisiert mit Multimedia-Installationen und einer neuen Beleuchtungsanlage, zeigt sich das Richard-Brandt-Heimatmuseum auf der Höhe der Zeit.

Marion Evers-Ohlms (vorn von links) wird von der Ersten Gemeinderätin Susanne Schönemeier im Richard-Brandt-Museum begrüßt. Für das Museumsteam heißen der ehemalige Leiter Karl-Hans Konert (hinten von links), Peter Schulze und Friedrich Thümler die neue Leiterin willkommen. Quelle: Ewald Nagel/Gemeinde Wedemark

Leiterin erhält Büro im Museum

Bisher arbeitet Evers-Ohlms im Rathaus Mellendorf, aber sie wird ihr Büro oben in den Museumsräumen bekommen, kündigt der Rathaussprecher an. Zu ihren Aufgaben gehöre es etwa, Sitzungen vorzubereiten, Protokolle zu schreiben, Einladungen herauszugeben und Werbeaktionen einzuleiten. „Ich möchte guten Service bieten“, sagt Evers-Ohlms. Als Schnittstelle zwischen Verwaltung, ehrenamtlichem Museumsteam und Besuchern wolle sie helfen, das Museum weiter auf geordneten Bahnen zu halten und die aktuelle Entwicklung am Puls der Zeit zu fördern.

Evers-Ohlms kommt gebürtig aus Bissendorf und machte ihr Abitur in Mellendorf. Als Juristin war sie beruflich lange außerhalb der Wedemark tätig. 2019 kam sie schließlich „wieder zurück nach Hause“, wie sie sagt. Auf die Stelle sei sie durch eine Zeitungsanzeige aufmerksam geworden. „Ich habe mir das Museum angeguckt und war schnell überzeugt.“ Dass die neue Aufgabe als Teilzeitstelle konzipiert ist, passt in ihre Planungen.

Der Haupteingang des Hauses an der Gottfried-August-Bürger-Straße 3 in Bissendorf führt nicht nur in die Gemeindebibliothek in Bissendorf, sondern auch zum Richard-Brandt-Museum Wedemark im Obergeschoss. Quelle: Ursula Kallenbach (Archiv)

Heimatmuseum: Leitung im Ehrenamt reicht nicht mehr Von einem kleinen Heimatmuseum hat sich das Richard-Brandt-Museum in der Wedemark zu einem – unter lokalen Museen dieser Größenordnung – bestens sortierten Haus hohen Standards entwickelt. Nach dem ehrenamtlichen Museumsleiter Gerhard Kutzner (bis 2012) richtete in der Nachfolge Karl-Hans Konert, ebenfalls im ehrenamtlichen Einsatz mit kleiner Aufwandsentschädigung, das Museum ab 1. März 2012 sieben Jahre für eine moderne Zukunft des Sammelns, Dokumentierens und Präsentierens aus. Den Hauptakteuren in der Arbeit, einem ehrenamtlichen Team, ermöglichte die Gemeinde fachliche Fortbildungen. Digitale Medien spielen inzwischen eine große Rolle. Ein gemeinnütziger Förderverein ist seit Ende 2016 installiert, der mit etwa 20 Aktiven engagiert Museumsarbeit und Mitgliederwerbung betreibt. Der Verein und das Team waren die rettenden Anker, als Konert 2019 als damals 70-Jähriger den Schlüssel zum Museum weiterreichen wollte. Doch eine Nachfolge für das Ehrenamt hatte die Gemeinde auch bei der offiziellen Verabschiedung am 24. Juni 2019 noch nicht gefunden. Werbung blieb lange erfolglos. Damals äußerte sich die Gemeinde weiterhin überzeugt, dass die Leitung der Museumsarbeit im Ehrenamt bleiben sollte. Doch jetzt kommt es anders.

Von Ursula Kallenbach