Menschen in Frankreich dürfen ihre Häuser nur noch in Ausnahmefällen verlassen. Davon betroffen ist auch Lukas Neuenschwander aus der Wedemark. Der 24-Jährige ist technischer Student am Teilchenforschungszentrum Cern. Er erlebt diese Situation aus seiner Wohngemeinschaft an der Grenze zur Schweiz. Nach Hause kommt er erst mal nicht.