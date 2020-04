Mit 1,74 Promille am Steuer: Frau verursacht Auffahrunfall

Bissendorf

Unaufmerksamkeit, gepaart mit vorherigem Alkoholkonsum, hat am Freitagnachmittag zu einem Unfall in Bissendorf geführt. Ein Transporter wollte um 17.15 Uhr von der Scherenbosteler Straße nach links in die Gartenstraße abbiegen. Als der 26-jährige Fahrer deswegen bremste, bemerkte das die Autofahrerin hinter ihm zu spät und fuhr auf. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand.

Corona: Polizei nutzt mobile Alkoholgeräte nicht mehr

Allerdings stellte die Polizei bei der Unfallaufnahme fest, dass die 46-jährige Unfallverursacherin nach Alkohol roch. Wegen der Corona-Pandemie konnte die Frau allerdings nicht am Unfallort pusten. Aus Hygienegründen darf die Polizei die tragbaren Testgeräte nicht mehr nutzen. Deshalb nahmen die Beamten die Autofahrerin mit ins Kommissariat Großburgwedel. Dort ergab der Alkoholtest einen Wert von 1,74 Promille.

Die Frau musste ihren Führerschein abgeben. Zudem ordneten die Beamten eine Blutentnahme an. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei beziffert den Schaden an beiden Fahrzeugen auf circa 4000 Euro.

