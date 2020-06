Der Gemeinde Wedemark fehlt aufgrund der Corona-Krise Geld. Viel Geld. Steuerausfälle und zusätzliche Ausgaben führen zu einem Loch in Höhe von voraussichtlich 5 Millionen Euro. Bürgermeister Zychlinski will die geplanten Investitionen jedoch nicht verschieben. Er fordert vielmehr finanzielle Hilfe.

Millionen-Minus in der Gemeindekasse: Corona-Krise trifft die Kommune hart

