Wedemark

Das Wohnen in der Gemeinde Wedemark ist teurer geworden. Das geht aus dem Mietspiegel für 2021 hervor, den die Region Hannover in Zusammenarbeit mit vielen weiteren Institutionen angefertigt und den die Gemeinde per Ratsbeschluss offiziell zur Kenntnis genommen hat.

Unterschieden wird nach Baujahr und Größe der Wohnungen

Der Mietspiegel gibt Auskunft über die zu einem bestimmten Zeitpunkt üblicherweise gezahlten Mieten für verschiedene Wohnungstypen vergleichbarer Art, Größe, Ausstattung, Beschaffenheit und Lage. Die sogenannte ortsübliche Vergleichsmiete soll so auf der einen Seite Transparenz für die Mieter, auf der anderen eine Orientierung für die Vermieter schaffen.

Dabei wird in der Gemeinde nach Baualtersklassen – bis 1960, von 1961 bis 1994 sowie von 1995 bis 2020 – und Wohnungsgrößen – unter 45 Quadratmetern, von 45 bis unter 65 Quadratmetern, von 65 bis unter 85 Quadratmetern sowie ab 85 Quadratmetern – unterschieden. In der Landeshauptstadt Hannover sind diese Parameter noch etwas weiter aufgeschlüsselt.

Damit man einen repräsentativen Vergleich schaffen kann, wird jeweils die monatliche Nettokaltmiete pro Quadratmeter angegeben. Der Mietspiegel gilt nicht für Wohnungen in Ein- und Zweifamilienhäusern, solche Wohnungen, die wegen Förderung aus öffentlichen Mitteln einer Preisbindung unterliegen, sowie Wohnraum in Anstalten und Heimen.

Quadratmeterpreis steigt bei großen Neubauwohnungen

Wie es auch in vielen anderen Kommunen der Fall ist, sind die Mieten in der Wedemark gestiegen, insbesondere für größere Neubauwohnungen. Haben Wohnungen mit einer Größe von mehr als 85 Quadratmetern vor zwei Jahren im Durchschnitt noch 8,18 Euro pro Quadratmeter gekostet, liegt der Preis inzwischen bei 9,40 Euro – immerhin 1,22 Euro mehr.

In den anderen Bereichen fällt die Erhöhung geringer aus. So kostete 2019 ein Quadratmeter in einer Mietwohnung, die zwischen 1961 und 1994 gebaut wurde und 65 bis unter 85 Quadratmeter groß ist, noch 6,19 Euro im Durchschnitt. Inzwischen liegt der Preis bei 6,53 Euro.

„Es gibt einen eklatanten Wohnungsmangel in allen Preissegmenten und bei allen Wohnungsgrößen“, sagte Bürgermeister Helge Zychlinski (SPD) zur aktuellen Situation. „Es müssen deshalb sogar Menschen die Wedemark verlassen, die bereits Jahrzehnte hier gelebt haben. Das ist ein unhaltbarer Zustand.“

Kleine Wohnungen kosten etwas weniger

Lediglich im Bereich der sehr kleinen Wohnungen mit weniger als 45 Quadratmetern ist der Durchschnittspreis gesunken. So ist er etwa von 6,01 auf 5,98 Euro gefallen, was Wohnungen angeht, die vor 1960 gebaut wurden. Um drei Cent – von 6,54 auf 6,51 Euro – ist der Preis auch im Bereich der kleinsten Wohnungen gesunken, die zwischen 1961 und 1994 gebaut wurden. Grund zur Freude sei das allerdings nicht, denn „insgesamt haben wir auch hier einen eklatanten Mangel“, berichtete Gemeindesprecher Ewald Nagel.

Von Janna Silinger