So hat die Kinderfeuerwehr Mellendorf ihren fünften Geburtstag gefeiert

Dafür war das Wetter am Wochenende ideal: Nicht in einem Feuerwehrschlauch, sondern in einem dicken Schwamm transportierten die Mädchen und Jungen aus sieben Kinderfeuerwehrgruppen möglichst schnell möglichst viel Wasser von A nach B. Das war nur die erste von sechs Stationen, die bei einem Orientierungslauf über 4,3 Kilometer durch Mellendorf zu meistern waren. Helfer aus Jugendfeuerwehr und Altersgruppe der Ortsfeuerwehr passten auf, dass nichts schiefging.

Am Feuerwehrgerätehaus in Mellendorf ist alles auf eine kleine Feier mit dem Feuerwehrnachwuchs eingestellt. Quelle: Ursula Kallenbach

Fünf Jahre besteht die Kinderfeuerwehr Mellendorf schon – das musste gefeiert werden. Am Feuerwehrgerätehaus am Gilborn waren dazu sogar die Drehleiter und das neueste Löschfahrzeug der Ortsfeuerwehr Mellendorf zur Schau gestellt. „Läuft, passt“, kommentierte knapp und hochzufrieden Ortsbrandmeister Cord Hanebuth, was sich von dem Fahrzeug wie von der Kinderfeuerwehrgruppe gleichermaßen sagen lässt.

2014 hatte die jetzige Kinderfeuerwehrwartin Wiebke Rose die Gründung einer Kindergruppe bei der Feuerwehr Mellendorf ins Laufen gebracht. Noch vor Mellendorf waren seinerzeit Elze, Berkhof und Negenborn dem örtlichen Bedarf nachgekommen, auch Kindern ab sechs Jahren ein spielerisches Angebot in der Freizeit zu machen. In Mellendorf gehen die Feuerwehrkinder ab zehn Jahren in die Jugendfeuerwehr über. Eine Preisverleihung gab es auch noch, und weil schon alles so schön am Feuerwehrhaus zum Feiern eingerichtet war, ließen die Aktiven danach dort ihren Kameradschaftsabend folgen.

Der Mellendorfer Ortsbrandmeister Cord Hanebuth ist stolz auf das neue Löschfahrzeug, das schon einige Einsätze gefahren ist, und er freut sich über den Feuerwehrnachwuchs. Quelle: Ursula Kallenbach

