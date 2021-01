Mellendorf

Weitere mehrgeschossige Wohnhäuser mitten in Mellendorf: Ist das ein Segen für Mieter preiswerteren Wohnraums oder verödet das Ortsbild? Werden Anwohner und Verkehr unzumutbar belastet? Diese Fragen stellen sich aktuell in der Kommune.

Die Gemeinde Wedemark hat dazu für Mellendorf einen Bebauungsplan (B-Plan) in Gang gebracht. Das Areal umfasst insgesamt etwa 10.000 Quadratmeter Fläche an den Straßen Allerhop und Pechriede. Der Bebauungsplan sieht vor, die Fläche als allgemeines Wohngebiet auszuweisen. Die nicht mehr bewirtschaftete und verkaufte Hofstelle befindet sich im größeren Teil südlich der Pechriede – und soll für die Neubauten abgerissen werden. Eine Lagerhalle, die weiter genutzt wird, soll im Gegensatz erhalten bleiben. Aus dem Baumbestand der Hofstelle wird mindestens eine alte Eiche als erhaltenswert vermerkt.

Mehrfamilienhaus und sechs Reihenhäuser

Die Gemeinde will mit der sogenannten Überplanung dem neuen, ortsansässigen Eigentümern ermöglichen, dort auf dem südlichen Grundstücksteil von gut 3400 Quadratmetern an der Straße Allerhop ein Mehrfamilienhaus mit 18 Wohneinheiten in zwei Vollgeschossen zu errichten. Etwas zurückgesetzt dahinter ist nach derzeitigem Stand eine Zeile von sechs Reihenhäusern geplant.

Großen Unmut rufen die Pläne bei den Anwohnern hervor, sagt Olaf Mußmann. Er wohnt selbst an der Straße Allerhop. Als Sprecher der neu gegründeten Bürgerinitiative (BI) Quartier Altes Dorf vertritt er nach eigener Auskunft aktuell etwa 40 Mitglieder. Eine Befürchtung der Initiative: Die Hofstelle Allerhop 10 Baujahr 1910 würde bei Umsetzung der Pläne aus dem Dorfbild verschwinden.

Den Vorentwurf der Verwaltung zum B-Plan 11/29 „ Allerhop/ Pechriede“ finden Interessierte unter den Bekanntmachungen der Gemeinde Wedemark im Internet. In der vorzeitigen Bürgerbeteiligung legt die Kommune die Grobplanungen bis 1. Februar öffentlich aus und lässt Interessierten unter Telefon (0 51 30) 58 13 95 auch die Unterlagen zukommen. Im weiteren Verfahren werden in der regulären Bürgerbeteiligung – voraussichtlich im Frühjahr – auch alle Anregungen und Einwendungen aufgenommen.

Politik will keinen dreigeschossigen Bau

„Die Zeichnung im Vorentwurf der Verwaltung ist keine konkrete Planung, sie ist nur eine Skizze, ein Platzhalter“, sagt Susanne Brakelmann auf Nachfrage. Die Vorsitzende des Ausschusses Bauen und Planen der Gemeinde Wedemark weiß aus aktuellen Gesprächen mit dem neuen Eigentümer, dass dieser mit seiner Planung noch nicht fertig ist. Auch seien die Zahlen, die im Vorentwurf genannt sind, nur Vorschläge, sagt Brakelmann. „Die müssen wir als Politik noch genau betrachten.“ Sie sieht in dem B-Plan, der zweigeschossige Mehrfamilien- oder Reihenhäuser erlauben würde, eher eine gewünschte Deckelung: „Dreigeschossigkeit wollen wir dort nicht, da müssen wir aufpassen“. Im nördlichen Teil der Gesamtfläche, wo früher die Spedition Ebeling ansässig war, wären dreigeschossige Bauten bisher möglich.

Dieser nördliche Bereich aber und die Freifläche mit der Bestandshalle würden Brakelmann zufolge absehbar nicht bebaut. „Wir sprechen nur über die 3400 Quadratmeter in zentraler Lage von Mellendorf für den Wohnungsbau mit zwei Vollgeschossen. Und wenn nicht da, wo dann?“, sagt sie. Verwaltung und Politik verfolgten damit das Ziel, für neue Wohnbebauung in der Gemeinde sparsam mit Grund und Boden umzugehen.

Die BI legte für ihre Berechnungen den Vorentwurf der Gemeinde zugrunde. In der Folge befürchten die Akteure Ungemach für den Bereich des alten Dorfes. Denn ihren Angaben zufolge würde sich bei einer derartigen mehrgeschossigen Bebauung der Gebäudekomplex auf einer Länge von bis zu 50 Metern im Kreuzungsbereich Allerhop und Pechriede erstrecken. „Der Veröffentlichung der Gemeinde zufolge sollen im ersten Planungsabschnitt Mietwohnungen für 70 bis 100 Menschen entstehen“, sagt Mußmann. „Werden auch die verbleibenden zwei Drittel des betreffenden Areals bebaut, so ziehen hier 200 bis 300 Menschen in die Wohnblöcke – das hält dieser Ortsteil nicht aus.“ Die Mitglieder der BI befürchten seinen Angaben zufolge „eine Bebauung mit gesichtslosem Massenwohnungsbau und eine weitere Verödung des Ortsbildes von Mellendorf“.

Gruppe fordert eine verträgliche Lösung für den Ort

„Wir wollen, dass im B-Plan anderthalb Geschosse stehen. Außerdem müssen gestalterische Ansätze genannt werden, nicht wie bisher nur Geschosszahlen“, fordert Mußmann. Die BI werde beantragen, dass die untere Denkmalbehörde der Gemeinde Wedemark die historische Hofstelle als Zeugnis bäuerlicher Geschichte unter Denkmalschutz stellt. Auch die vorhandene und seinen Angaben zufolge ortsbildprägende Kastanie soll wie die dort stehende Eiche ebenfalls unter Schutz gestellt werden.

Doch nicht nur die Planungen stoßen bei den BI-Mitgliedern auf Widerstand. Sie befürchten auch hohe Folgebelastungen für die Infrastruktur. „Auf den nur sechs Meter breiten Straßen fehlt es an Parkplätzen und es kommt schon heute oft zu Rangierremplern. Verkehrsfrequenz und Lärmbelastungen werden steigen, und angesichts der schmalen Bürgersteige ist mit Problemen für Fußgänger und Fahrradfahrer zu rechnen“, sagt Mußmann. Er kritisiert das Konzept der Gemeinde zur Nachverdichtung. Das sei seinen Angaben zufolge zu wenig durchdacht und gestaltend. Es gebe hier nur zwei Varianten, sagt der BI-Sprecher, „entweder Bauten ohne Gesicht oder Wohnungen im Edelsegment“. Die Gruppe will die Argumente für das anstehende Beteiligungsverfahren zum Bebauungsplan bündeln, aber auch eine breitere Diskussion über Nachverdichtungen in der Wedemark anstoßen.

Ortsriede wird ebenfalls Wohnbauland Ebenfalls für den Wohnungsbau sollen in Mellendorf, nahe Schulzentrum und Rathaus, an der Straße Ortsriede/ Schaumburger Straße etwa fünf Hektar mittels Bebauungsplan erschlossen werden. Geplant sind auf der bisher landwirtschaftlich genutzten Fläche Mehrfamilienhäuser und eine Reihenhauszeile im östlichen Teil sowie Einzel- und Doppelhäuser im westlichen Abschnitt. Zuletzt hatte der Ratsausschuss Planen, Bauen und Umweltschutz dazu Ende 2019 den Aufstellungsbeschluss gefasst. Der Gemeindeverwaltung hatte der Fachausschuss aufgegeben, die Verteilung des zusätzlich entstehenden Verkehrsaufkommens weiter zu untersuchen beziehungsweise Gutachten einzuholen. Auch die Polizei sollte mit einbezogen werden. Es geht um den belasteten Verkehrsknoten Schaumburger Straße mit Wedemarkstraße und Bahnübergang. Der Ausschuss hat nach Auskunft der Vorsitzenden, Susanne Brakelmann, seitdem nichts mehr zum Bebauungsplan Ortsriede gehört. Man warte noch auf Vorschläge von der Verwaltung, hieß es von ihr.

