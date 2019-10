Schlage-Ickhorst

Einen Stau zu spät gemerkt: Bei einem Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen sind am Sonnabend zwei Kleinkinder verletzt worden, die auf der Rückbank eines Autos saßen.

Nach Angaben einer Polizeisprecherin war ein 28-Jähriger aus Neustadt am Rübenberge um 12.15 Uhr auf der Langenhagener Straße (L190) in Richtung Langenhagen unterwegs. Circa 100 Meter vor der Kreuzung zur Schlager Chaussee in Schlage-Ickhorst bemerkte er zu spät, dass die vor ihm fahrenden Autos an einer roten Ampel anhielten. Der Mann fuhr mit seinem Transporter auf den vor ihm stehenden VW Passat eines 38-jährigen Hannoveraners auf, der mit zwei Kleinkindern unterwegs war. Dadurch wurde der Passat auf einen Skoda geschoben, in dem ein 81 Jahre alter Mann aus Langenhagen mit seiner Frau saß. Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass der Skoda wiederum den Geländewagen eines 50-jährigen Langenhageners rammte.

Der Skoda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei beziffert den entstandenen Schaden an allen vier beteiligten Autos auf circa 12.000 Euro.

Von Julia Gödde-Polley