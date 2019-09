Resse

„Ich gehe ja jetzt in Rente“, sagt Renate Kolb und lächelt. Die Resserin sitzt auf einem Stuhl in ihrem Wohnzimmer. Überall in der Wohnung stehen Umzugskartons, Bücher stapeln sich. Denn: Die 78-Jährige hört nicht nur endgültig auf zu arbeiten, sie verlässt auch die Wedemark – nach 21 Jahren. Damit verl...