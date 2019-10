Der Umbau des Bauhofs ist in der Wedemark vielen nicht verborgen geblieben. Dort bereitet der Fernsehsender Pro7 das neue Format „Die Live-Show bei dir zu Hause“ vor. Dabei treten am Sonnabend zwei Hellendorfer Familien gegeneinander an. Auch Joko und Klaas verfolgen den Wettstreit – weil sie eine Wettschuld begleichen müssen.