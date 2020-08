Gailhof

Ein Lastwagenfahrer hat offensichtlich bei einem Wendemanöver an der Anschlussstelle Mellendorf zur Autobahn 7 eine Ampelanlage erheblich beschädigt. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, setzte er jedoch die Fahrt fort. Andere Verkehrsteilnehmer konnten der alarmierten Polizei einen Hinweis geben. Die Beamten entdeckten den vermutlichen Unfallfahrer wenig später und stellten bei ihm Alkoholgeruch fest.

Der Unfall ereignete sich um 6.10 Uhr auf der Landesstraße 310 in Höhe der Auf- und Abfahrt zur A 7. Der Lastwagen war offensichtlich von der Autobahn abgefahren und anschließend falsch abgebogen. Der Fahrer habe den Fehler bemerkt und anschließend versucht, das schwere Gespann zu wenden, berichtet Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Wedemärker Kriminal- und Ermittlungsdienstes. In Höhe der Linksabbiegerspur Richtung Hamburg sei er dabei gegen den Ampelmasten, der neben der Fahrbahn steht, geprallt. Ob er den Zusammenstoß bemerkt hat, ist Bebensees Angaben zufolge unklar. Die Anlage sei total kaputt. Die genaue Schadenssumme kann die Polizei aktuell nicht beziffern.

Polizisten entdecken Lastwagen in Gailhof

Andere Verkehrsteilnehmer bemerkten den Unfall und konnten den Ermittlern mitteilen, dass der Lkw mit dänischer Zulassung seine Fahrt in Richtung Mellendorf fortgesetzt hatte. Die Beamten entdeckten wenig später an der Straße An der Autobahn in Gailhof ein Fahrzeug, auf das die Beschreibung passte. Die Ermittler sprachen den 41-jährigen Fahrer, der sich in seiner Kabine aufhielt, an und konfrontierten ihn mit dem Vorwurf der Unfallflucht. Der Mann äußerte sich Bebensees Angaben zufolge jedoch nicht dazu.

Trotzdem musste der Fahrer mit auf die Wache: Die Beamten rochen in seiner Atemluft Alkohol. Der 41-Jährige pustete 0,48 Promille. Auf der Dienststelle nahm ihm ein Arzt eine angeordnete Blutprobe ab. Da der Mann seinen Wohnsitz im Ausland hat, musste er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Hannover eine Sicherheitsleistung zahlen.

Von Julia Gödde-Polley