Bissendorf

Bei einem Verkehrsunfall sind auf der Mellendorfer Straße in Bissendorf zwei Menschen verletzt worden. Nach Auskunft von Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Wedemärker Kriminal- und Ermittlungsdienstes, war ein 36 Jahre alter Autofahrer am Freitag gegen 18.20 Uhr in Richtung Wennebostel unterwegs und wollte dann nach links auf die Straße Rabensberg abbiegen. Weil er den Verkehr aus der Gegenspur passieren lassen musste, stoppte er seinen VW Golf. Ein hinter ihm fahrenden 25 Jahre alter Lastwagenfahrer übersah nach Polizeiangaben das Manöver und prallte in das Heck des haltenden Fahrzeugs.

Sowohl der Autofahrer wie auch sein 47 Jahre alter Beifahrer zogen sich dabei leichte Verletzungen zu. Der Unfallverursacher blieb indes unverletzt, heißt es von Bebensee am Montag weiter. Er beziffert den Schaden an den Fahrzeugen auf etwa 4500 Euro.

Unfallfahrer flüchtet nach Parkplatzkarambolage

Die Wedemärker Polizei sucht zudem einen Unbekannten, der mit seinem Auto am Freitag zwischen 8 und 13.15 Uhr auf einem Parkplatz an Knibbeshof in Bissendorf ein anderes dort abgestelltes Fahrzeug touchiert hat. Ohne sich um den Schaden zu kümmern fuhr der Unfallfahrer weiter. Nach Auskunft von Ermittler Bebensee bemerkte eine 42 Jahre alte Frau nach der Rückkehr zu ihrem Mitsubishi Schäden am Stoßfänger. Vom Verursacher fehlt aktuell jede Spur. Den Schaden beziffert die Polizei auf etwa 2000 Euro.

Hinweise erbittet die Polizei Wedemark unter Telefon (0 51 30) 9770. Weitere Einsatzmeldungen von Polizei und Feuerwehr lesen Sie in unserem Ticker.

Von Sven Warnecke