Bissendorf

Die Kinder- und Jugendkunstschule Wedemark – kurz Juku – gehört zu den Top fünf in Niedersachsen. Sie hat sich im Lauf der Jahre einen hervorragenden Ruf erarbeitet. Legendär ist zum Beispiel die „Straße der Kinderrechte“, die von Beginn an bundesweit Schlagzeilen machte. Nun geht Schulleiter Bernd Tschirch nach drei Jahrzehnten Arbeit aus Altersgründen. Als neuer Schulleiter übernimmt Carsten Fertig nach einer Einarbeitung in diesem Jahr zum 1. August die Stelle.

Das Kunstschulhaus in Bissendorf am Mühlengraben 19 ist erst seit November 2018 großräumiges Domizil der Jugendkunstschule – mietfrei hat die Wedemärker Anja Fichte Stiftung das frühere Tagungshaus für die kulturelle Arbeit zur Verfügung gestellt. Kleinklein, beengt und doch groß in der Wirkung nutzte die Juku zuvor ab 1995 das ehemalige Bademeisterhaus der Gemeinde in Mellendorf.

Jugendkunstschule war nicht geplant

Tschirch war zunächst in den 1970er-Jahren freier Künstler in Hannover. Dort arbeitete er drei Jahre mit Jugendlichen im unabhängigen Jugendzentrum Glocksee. Danach zog es ihn mit Ehefrau Almut Zinsmann 1988 in die Wedemark. Eine Jugendkunstschule wurde gegründet – „Zufall, nicht geplant“, erinnerte der studierte Künstler bei seiner Verabschiedung durch Förderverein und Gemeinde Wedemark. 1991 folgte die Gründung des überparteilichen Fördervereins.

Dass die Pionierarbeit und Gründung der Kunstschule in Zinsmanns Händen lag, betonte Bernd Tschirch bescheiden – nach zwei Jahren habe sie damals die Einrichtung an ihn übertragen. Der Kunstverein Hannover-Land war in den Gründungsjahren Träger.

Bescheidenheit attestierte dem scheidenden Schulleiter und seiner Frau auch Wedemarks Bürgermeister Helge Zychlinski, die beide auch als Kursleiter arbeiteten. „Ihr wolltet nie gern im Mittelpunkt stehen.“ Durchaus mutiger heranzugehen, gab er dem neuen Leiter und dem ebenfalls wechselnden Vereinsvorstand auf den Weg. „Wir unterstützen als Gemeinde, wo wir können.“

30 Jahre ein verlässlicher Partner

In 30 Jahren Arbeit habe sich die Jugendkunstschule als verlässlicher Partner erwiesen; zunehmend habe sie die Kommune in allen Einrichtungen und im Ganztagsschulbereich unterstützt. Dies habe der Kunstschule andererseits mehr Bürokratie beschert. „Die Jugendkunstschule ist auch ein wichtiges Organ für unsere Außenwirkung“, hob Zychlinski hervor. „Die ,Straße der Kinderrechte‘ hat die Wedemark bundesweit bekannt gemacht.“

Die Gemeinde sichert die Kunstschule – anders als die meisten Kommunen in Niedersachsen – mit einem Fördervertrag ab, der die Schulleitung hauptberuflich arbeiten lässt. „Wir genießen die volle Unterstützung von Verwaltung und allen Parteien“, bestätigte Tschirch. Doch für Rückendeckung dankte er auch den beiden Vereinsvorständen in seiner Schulleiterzeit. „Ihr habt tolle Arbeit gemacht.“ Peter Birkhäuser, Vorsitzender seit 2003, gab in einem gespielten Interview mit Tschirch das Lob vielfach zurück. Die Kunstschule habe mit ihren Projekten eine große Öffentlichkeit erreicht. Drei Standbeine seien mit Kursprogramm, Projekten und Engagement in Schulen auch immer im Wandel gewesen. „Ihr habt in der Wedemark etwas geschaffen, was bleibt. Respekt!“

Tjark Bartels ist neuer Vorsitzender

„Wir konnten mit der Kunst spielen“, beschrieb der scheidende Schulleiter die kreative Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Tschirch will der Jugendkunstschule weiter beratend zur Seite stehen. Und: „Vielleicht richte ich mir zu Hause wieder ein Atelier ein“.

Ein neuer Förderverein der Jugendkunstschule hat sich ebenfalls vorgestellt – und überraschte: Neuer Vorsitzender ist der frühere Bürgermeister der Wedemark, Tjark Bartels. Zweite Vorsitzende bleibt Francoise Rodenbostel, Schatzmeister ist weiterhin Frank Felgner. Sabine Glandorf ist neue Schriftführerin und Sprecherin der Dozenten in der Kunstschule. Sie hat Petra Schülke abgelöst.

Wegen Corona: Kunstschule reduziert Herbstprogramm Das Fotolabor wird nicht öffnen, auch das Schweißen oder die Schmuckgestaltung werden ausfallen: Die Kinder- und Jugendkunstschule muss ihr Herbstprogramm an die coronabedingten Hygienevorschriften anpassen – und das hat Folgen. Das Programm, das zum Ende der Sommerferien herauskommen wird, fällt mit 36 Kursangeboten abgespeckt aus. „Zwölf Angebote weniger als vorher, aber wir sind froh, dass es unsere Vielfalt noch widerspiegelt“, sagt Carsten Fertig, der als neuer Schulleiter ab 1. August in der Verantwortung steht. Der große ebenerdige Raum im Domizil der Kunstschule in Bissendorf werde auch unter Corona-Bedingungen gut zu nutzen sein für die kreative Arbeit, meint er. Außerdem setzt die Kunstschule auf Räume bei den Kooperationspartnern, etwa im Mehrgenerationenhaus (MGH) in Mellendorf und in der IGS Wedemark. Ob das Mittagsatelier in der Wedemark-Halle auf dem Campus W so fortgeführt werden kann, ist noch unklar. Nicht nur räumliche Voraussetzungen mussten neu geprüft werden, auch der Kreis der Dozenten begrenzt diesmal das Kursangebot. Einige Dozenten der Jugendkunstschule bieten Fertig zufolge im Herbst nichts an, weil sie sich zur Corona-Risikogruppe zählen.

Von Von Ursula Kallenbach