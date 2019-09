Startschuss für ein großes Bauprojekt in der Wedemark: Am Montag beginnt die Sanierung der Kreisstraße 107 in Wennebostel. Eine 18-monatige Sperrung der Straße steht bevor. Autofahrer müssen sich auf eine Umleitung einstellen, die Anwohner auf Bagger vor der Haustür.