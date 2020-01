Befreiungsschlag naht: So eng ist es im Godshorner Feuerwehrhaus

Godshorn

„Rückwärtsfahren nur mit Einweiser!“: Diese Botschaft auf dem Zettel über der Tür zur Fahrzeughalle ist klar und deutlich. Wer trotzdem nicht hört, muss fühlen: Wenn beispielsweise die Leiter auf dem Tanklöschfahrzeug wieder einmal die Belüftung von der Decke holt. Kurz: Die Ortsfeuerwehr Godshorn ist aus ihrem alten Gerätehaus in der Ortsmitte förmlich herausgewachsen. Der seit Jahren formulierte Wunsch der Einsatzkräfte nach einem baulichen Befreiungsschlag scheint jedoch nun endlich erhört: Das für den Neubau an der Kreuzung Hermannsburger/ Langenhagener Straße notwendige Baurecht ist am Dienstag wieder ein kleines Stück weiter in Reichweite gerückt. Der Stadtplanungsausschuss stimmte einhellig für die öffentliche Auslegung des Bebauungsplans.

Wie dringend der Neubau ist, zeigt ein Hausbesuch: Die Enge im Gerätehaus benötigt im Alltag weit mehr als ein vorsichtiges Ein- und Ausparken. Schon beim Öffnen der Eingangstür ist dies nicht mehr zu übersehen. Die Spindreihen der Einsatzkräfte stehen so dicht beieinander, dass die Feuerwehr eigentlich wegen Überfüllung schließen müsste. Das ist natürlich Unfug. Und dennoch: An den wenigen Stellen, wo bislang noch so eben vorstellbar ist, dass Feuerwehrleute im Einsatz in Windeseile in ihre Einsatzkleidung springen, wird es demnächst noch enger. „Die Spinde sind alle voll“, sagt der stellvertretende Ortsbrandmeister Michael Schulze. Die nächsten Neuaufnahmen in den aktiven Dienst benötigen eine zusätzliche Schrankreihe. „Das geht nur, wenn ich die Reihen schlicht dichter aneinanderschiebe.“

Kein Platz für neue Feuerwehrfrauen

Neue weibliche Mitglieder bleiben dabei allerdings außen vor. Eine eigene Umkleide für Frauen gibt es in Godshorn nicht – zumindest fast: Ihre Spinde stehen schlicht im Vorraum der Damen-Toilette. Und der ist nun tatsächlich komplett voll. „Ich hätte eigentlich zwei Anwärterinnen“, sagt Schulze. Doch aufnehmen kann er sie erst, wenn der Neubau steht.

Im Inneren der Fahrzeughalle darf niemand beim Einsatz einsteigen – außer der Person, die das Auto fährt. „Es ist in der Halle zu eng zum Einsteigen“, sagt Schulze. Im Grunde sogar zu eng für die Fahrzeuge. Das Einsatzleitfahrzeug steht eingeklemmt zwischen zwei größeren Exemplaren und muss warten, bis eines davon herausgefahren ist. Erst dann ist genügend Platz vorhanden, um am Pfeiler des Garagentors vorbeizufahren. „Das Einparken nach dem Einsatz ist noch schwieriger.“ Parkplätze für die Einsatzkräfte gibt es vor dem Gerätehaus nicht. „Wir parken versetzt vor den Pfeilern der Hallentore oder auf dem Grundstück des Nachbarn.“

Zusätzliche Garage bezahlen Feuerwehrleute selbst

Jeder Winkel des Altbaus wird genutzt für Material. Es reicht dennoch nicht. Ein Container mit Ausrüstung steht draußen auf dem Hof (ebenso wie der Container für die Jugend). „Aus der Mannschaftskasse bezahlen wir zudem die Miete für eine Garage, die wir angemietet haben“, sagt Schuster. Der Neubau an der Kreuzung Hermannsburger/ Langenhagener Straße empfindet er als Befreiungsschlag, auch wenn er den Auszug aus dem alten Gebäude an der Straße Alt Godshorn durchaus mit Wehmut betrachtet. „Ich habe hier meine Kindheit verbracht und das Verhältnis mit den Nachbarn ist bestens.“

Wann der Neubau beginnen kann, ist derzeit offen. Für 2020 hat die Stadt 600.000 Euro im Haushalt bereitgestellt für die Planungen, für 2021 folgen laut Investitionsplan 2,1 Millionen Euro sowie 2022 noch einmal 795.500 Euro für den Bau und die Ausstattung. Voraussetzung ist jedoch die endgültige Verabschiedung des Bebauungsplanes. Dazu muss er unter anderem vier Wochen öffentlich ausgelegt werden. Im Rathaus rechnet man damit aktuell frühestens Mitte Februar.

Stadt plant Wohnhaus mit drei Vollgeschossen Mit dem jetzt auf den Weg gebrachten Bebauungsplan „Östlich Hermannsburger Straße“ startet die Stadt nicht nur die Bauleitplanung für die neue Feuerwehr. Geregelt ist darin auch die von einigen Anliegern am nördlichen Ortsrand Godshorn gewünschte Hinterbebauung. Hinzu kommt, wie in der Sitzung des Fachausschusses am Dienstag bekannt wurde, allerdings auch ein Gebäude mit besonderer Nutzung. Zwischen den Privatgrundstücken am Ortsrand und der Feuerwehr liegt eine Parzelle, die vorerst im Eigentum der stadteigenen Entwicklungsgesellschaft Langenhagen bleibt. Laut Planentwurf darf darauf künftig ein Wohnhaus mit bis zu drei Vollgeschossen entstehen. Seine Nutzung ist jedoch unabhängig vom Eigentümer beschränkt: Laut Bebauungsplan darf es entweder für sozialen Wohnungsbau genutzt werden oder für Studenten- oder auch seniorengerechte Wohnungen. Herkömmliche Mehrfamilienhäuser oder hochpreisige Eigentumswohnungen sind dagegen dort nicht möglich.

Von Rebekka Neander