Langenhagen

Circa 12.500 gelbe Brotboxen muss der Verein Bio-Brotbox Hannover in diesem Jahr für Erstklässler an mehr als 200 Grundschulen in der Region Hannover packen. Dafür gibt es am Sonntag, 1. September, einen Aktionstag in Langenhagen. Doch der Verein sucht noch ehrenamtliche Helfer, um die Boxen in wenigen Stunden zu packen. Insgesamt werden circa 200 Freiwillige gesucht, berichtet Andreas Pralle vom Verein Bio-Brotbox. Die Ehrenamtlichen treffen sich an dem Tag ab 10 Uhr auf dem Gelände der Firma Pralle Logistik, Frankenring 4, in Godshorn. Bis circa 16 Uhr sollen alle Dosen mit Inhalt befüllt sein.

Der Verein bittet Helfer, sich über die Internetseite www.biobrotboxhannover.de zur Packaktion anzumelden.

Der Inhalt der Box wird genauso aussehen wie im Vorjahr, kündigt Pralle an. Die wiederverwertbaren Brotdosen werden dann am Montag, 2. September, an die Erstklässler in der Region verteilt.

Von Julia Gödde-Polley